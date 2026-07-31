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Espagne/Maroc: 60’000 migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Keystone-SDA

Le président du gouvernement local de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc a annoncé que 60'000 migrants avaient passé la frontière entre le Maroc et Ceuta ces derniers jours, soit "l'équivalent de la population locale".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les arrivées, qui n’ont pas cessé de la nuit, continuaient vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents. Dix-huit d’entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source, dans ce petit territoire habité par 80’000 personnes.

«Les estimations montrent qu’environ 60’000 personnes sont entrées dans notre ville pendant cet épisode. Cela représente 70 % de la population de Ceuta. Pour vous faire une idée (…) c’est comme si en 24 heures, 34 millions de personnes entraient sur le territoire espagnol. Evidemment, ce chiffre montre qu’il est impossible d’absorber cette pression», a expliqué Juan Vivas lors d’une conférence de presse.

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