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Espagne: 40’000 migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Keystone-SDA

Quelque 40'000 personnes ont traversé la frontière ces derniers jours entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, a indiqué vendredi une source policière à l'AFP. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez était attendu dans le territoire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les arrivées, qui n’ont pas cessé de la nuit, continuaient vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents. Dix-huit d’entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source, dans ce petit territoire habité par 80’000 personnes.

«Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit», a-t-elle dit. Si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants «ont continué à arriver la nuit et ils continuent d’arriver» vendredi matin, a précisé cette source.

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