Espagne: des milliers de migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Keystone-SDA

Partager

Des "milliers" de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué une source policière à l'AFP, assurant qu'il était impossible de les compter.

1 minute

(Keystone-ATS) «Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit», a-t-elle dit. Si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants «ont continué à arriver la nuit et ils continuent d’arriver» vendredi matin, a précisé cette source. Au total, 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l’enclave espagnole, a-t-elle ajouté.