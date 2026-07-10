Espagne: douze morts dans un incendie en Andalousie

Keystone-SDA

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Un feu de forêt qui s'est déclenché jeudi en fin de journée près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait douze morts, ont annoncé les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.

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(Keystone-ATS) Un premier bilan faisait état de six morts. Mais «le nombre de personnes décédées dans l’incendie de Los Gallardos est passé à 12 après la confirmation de six décès supplémentaires dans la zone sinistrée», a indiqué vendredi le gouvernement régional d’Andalousie dans un communiqué.

Quelque 150 pompiers et cinq camions-citernes ont été mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi sur l’incendie, a-t-on précisé de même source Les autorités régionales ont déclenché dans la nuit «la phase d’urgence, situation opérationnelle 2, du plan [de lutte anti-incendie], face à l’évolution et au fort potentiel de l’incendie», ajoute encore le communiqué.