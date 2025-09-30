Espagne: les îles d’Ibiza et Formentera sous des trombes d’eau

Keystone-SDA

En alerte rouge face aux pluies, les touristiques îles d'Ibiza et de Formentera en Espagne ont fermé leurs plages et leurs écoles mardi, près d'un an après les inondations qui ont endeuillé la région de Valence, sur la côte en face de l'archipel des Baléares.

(Keystone-ATS) Les services d’urgence des deux îles ont envoyé une alerte sur les téléphones des habitants, leur demandant d’éviter déplacements et activités en extérieur, ainsi que de ne pas rester près des cours d’eau ou en sous-sol.

L’Aemet, l’agence météorologique nationale, a indiqué que des précipitations allant jusqu’à 200 litres de pluie par mètre carré se sont abattues sur Ibiza en raison du mouvement «très lent» de la tempête, a déclaré le gouvernement régional des îles Baléares dans un communiqué.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des piétons traversant de l’eau boueuse sur un front de mer d’Ibiza bordé de palmiers, de bars et de restaurants, tandis que les sirènes des véhicules d’urgence hurlaient en arrière-plan.

Une eau brunâtre et trouble s’est également déversée dans les rues, emportant de grands conteneurs à déchets et obligeant les véhicules à avancer au ralenti.

Le gouvernement des Baléares a signalé 132 incidents à Ibiza, principalement liés à des inondations au rez-de-chaussée, sur les routes, des chutes d’arbres et de matériel urbain, ainsi que des débordements des rivières. Aucun blessé n’était toutefois à déplorer mardi après-midi.

Changement climatique en cause

Les autorités régionales ont suspendu les cours à Ibiza et Formentera, demandant aux élèves de rester dans les écoles pour éviter les déplacements «jusqu’à nouvel ordre», et ont ordonné la fermeture des plages.

L’unité d’urgence de l’armée espagnole était en cours de déploiement avec des renforts provenant de l’île voisine de Majorque et du continent.

L’Aemet a rétrogradé dans l’après-midi son alerte pour Ibiza et Formentera de rouge à orange, comme elle l’avait déjà fait dans la matinée pour Valence, où de fortes pluies ont entraîné la fermeture des écoles pour plus de 500’000 élèves lundi.

L’alerte rouge de lundi à Valence a ravivé les souvenirs d’octobre 2024, lorsque des inondations ont tué plus de 230 personnes.

Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l’activité humaine intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies qui provoquent des inondations.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l’intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.