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Espagne: plus de 1000 morts attribuables à la chaleur en juin

Keystone-SDA

Au moins 1028 décès attribuables à la chaleur ont été recensés en Espagne en juin, un mois marqué par une vague de chaleur qui a touché de nombreux pays d'Europe, selon des données publiées mercredi par l'Institut de santé Carlos III à Madrid.

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1 minute

(Keystone-ATS) À titre de comparaison, c’est plus du double que les 407 décès attribuables à la même cause en juin 2025, qui avait été le mois de juin le plus chaud depuis le début des séries statistiques d’après l’Agence nationale météorologique (Aemet).

L’ensemble du premier semestre 2026 a été «le plus chaud jamais enregistré» en Espagne, avec une température moyenne 1,6°C au-dessus de la normale, a annoncé mercredi cette agence. «Les sept premiers semestres les plus chauds de la série (qui commence en 1961) se sont produits au cours des dix dernières années», a précisé l’Aemet sur X.

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