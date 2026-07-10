Espagne: six morts dans un incendie en Andalousie (autorités)

Keystone-SDA

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Un feu de forêt qui s'est déclenché jeudi en fin de journée près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait six morts, ont annoncé les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.

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(Keystone-ATS) «Six personnes sont décédées dans l’incendie de forêt déclaré cet après-midi dans la commune de Los Gallardos», ont déclaré dans un communiqué les services de la région. Elles ont été retrouvées dans un hameau de Bédar.

Quelque 150 pompiers et cinq camions-citernes ont notamment été mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi sur l’incendie, a-t-on précisé de même source.

Les autorités régionales ont déclenché dans la nuit «la phase d’urgence, situation opérationnelle 2, du plan [de lutte anti-incendie], face à l’évolution et au fort potentiel de l’incendie», ajoute encore le communiqué.

Les habitants de plusieurs quartiers ont été évacués en raison du sinistre et une femme, blessée par des brûlures, et une autre personne, intoxiquée par les fumées, ont été acheminées vers un hôpital local.

Propagation rapide

«Quatre autres personnes ont été prises en charge sur place pour des pathologies respiratoires et des brûlures légères», précisent les autorités régionales d’Andalousie. Une cinquantaine de personnes sont hébergées dans un centre culturel et plusieurs routes ont été coupées du fait du sinistre.

Le numéro des secours «a géré plus de 150 appels de citoyens signalant l’incendie; les premiers indiquaient que les flammes se trouvaient au kilomètre 511 de la [route] N-340A. Dans ces premiers avertissements, les témoins indiquaient qu’un câble, à l’origine de l’incendie, était tombé et que les flammes s’étaient propagées rapidement à la zone forestière proche de la route», conclut le communiqué.

Une vague de chaleur traverse actuellement l’Espagne et plusieurs zones d’Andalousie avaient été placées en alerte orange au cours des derniers jours.

Ces dernières années, le pays a connu des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l’été, avec des températures dépassant parfois les 40 degrés Celsius, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393’000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS), soit les pires incendies de l’histoire récente du pays.