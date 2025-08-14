La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Espagne: un troisième décès dans les incendies

Keystone-SDA

Une personne est décédée en tentant d'éteindre un feu de forêt dans la région de Castille-et-Léon située dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle devient ainsi la troisième victime des incendies cet été dans le pays, ont annoncé les autorités jeudi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « Aujourd’hui, nous déplorons un nouveau décès d’une personne faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies dans la province de León, plus précisément dans la région de Valdería », a écrit sur le réseau social X le préfet de Castille-et-León, Nicanor Sen Vélez.

Le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a confirmé ce décès sur la télévision publique nationale, présentant ses condoléances « à la famille, aux collègues et à toute la société ».

Le ministre, qui a demandé l’aide de l’Union européenne mercredi soir et l’envoi de deux Canadair, a indiqué qu’au total, il y avait onze incendies de niveau 2 (sur une échelle qui en compte quatre) et que ces derniers « préoccupent » les autorités, « tout particulièrement à Zamora » en Castille-et-Léon, où « une superficie importante a brûlé ».

L’alerte incendie niveau 2 signifie un risque élevé d’incendie et implique un déploiement de personnel supplémentaire, notamment l’armée et d’équipements de lutte contre le feu.

Blessés dans un état grave

Il s’agit du troisième décès dans les incendies en quelques jours après l’annonce mardi matin de la mort d’un homme, des suites de ses graves brûlures sur tout le corps, dans un feu de forêt à Tres Cantos », localité à 25 kilomètres du centre de Madrid.

Mardi soir, un volontaire de 35 ans mourrait lui en luttant contre un incendie dans la région de León. D’autres personnes ont été blessées dans cet incendie et se trouvent dans un état grave en raison de brûlures.

Cette série d’incendies coïncide avec la vague de chaleur qui est entrée jeudi dans son douzième jour avec toutes les régions en alerte, y compris celles du nord. Les températures maximales sont de 40°C et les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 25°C.

