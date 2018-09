La Chinoise Pi-Yu Chuang présente une structure de corset améliorée, capable de s'étendre jusqu'à la cuisse et de donner plus de confort et de facilité à l'utilisateur.

13 avril 2018

La 46e édition du Salon International des Inventions se tient actuellement à Genève. Durant quatre jours, des inventeurs du monde entier peuvent y présenter le fruit de leurs cogitations et, surtout, espérer trouver la possibilité de commercialiser leurs trouvailles.

Le Salon se déroule comme de coutume au Palexpo de Genève, un bâtiment situé à côté de l’aéroport de Genève et qui est habitué à accueillir de grandes manifestations (Salon de l’automobile, Salon du livre, concerts de starts, etc.).

Et, de toute évidence, le Salon International des InventionsLien externe est une grande manifestation, même la plus importante du genre dans le monde. Lors de cette édition 2018, les visiteurs pourront découvrir 700 inventeurs en provenance de 45 pays pour un total d’un millier d’inventions présentées pour la première fois.

Le Salon International des Inventions offre une visibilité extraordinaire. L’an dernier, plus de 30'000 visiteurs (dont environ 40% de professionnels) et 650 journalistes avaient fait le déplacement. C’est aussi l’occasion pour les inventeurs de nouer des contacts et de faire des affaires. Un sondage auprès des exposants réalisé l’an dernier avait montré que plus de 45% des nouveautés présentées avaient débouché sur un contrat de licence.

