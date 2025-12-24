Etat d’urgence à Los Angeles face au risque d’inondations pour Noël

Keystone-SDA

La Californie a décrété mercredi l'état d'urgence à Los Angeles et plusieurs localités du sud de cet Etat américain, en raison de pluies torrentielles qui font craindre de dangereuses inondations. Cette "rivière atmosphérique" apporte également du vent et de la neige.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Des crues soudaines et généralisées sont attendues», ont alerté les services météorologiques dans leur dernier bulletin mercredi, selon lequel «des vies et des biens sont en grave danger».

Le sud de l’Etat, où il pourrait tomber jusqu’à la fin de la semaine l’équivalent de plusieurs mois de précipitations, a été placé en alerte maximale jusqu’à jeudi matin.

Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a annoncé sur le réseau social X avoir décrété l’état d’urgence à Los Angeles et plusieurs autres comtés, essentiellement dans le sud de la Californie.

Mercredi matin, des arbres bloquaient les rues de Los Angeles et des milliers de personnes étaient privées d’électricité. La police de la ville a annoncé mardi que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordre d’évacuation et que de vastes zones de la ville étaient sous préavis d’évacuation.

Alerte à la tornade

La ville côtière de Santa Monica et le bassin de Los Angeles sont classés comme étant les zones les plus à risque. Les pluies se sont intensifiées mercredi matin et une alerte à la tornade a été brièvement émise pour trois villes du comté de Los Angeles, avant d’être levée.

Des refuges ont été mis en place pour les habitants ayant reçu un ordre d’évacuation. Les quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d’un an, font l’objet d’une vigilance renforcée, les importantes précipitations faisant craindre des glissements de terrain.

Les cours d’eau risquent de déborder et les autorités déconseillent de conduire dans les zones affectées de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des Etats-Unis avec 3,9 millions d’habitants qui se déplacent, pour la plupart, en voiture.

Les autorités ont averti sur le risque de potentiels débris encombrant les routes. Le Los Angeles Times a aussi fait état d’axes de circulation particulièrement embouteillés. Des images diffusées par les chaînes de télévision locales montrent des voitures à l’arrêt, sous une pluie battante. Certaines routes ont été fermées.

Glissements de terrain

De la neige est également attendue jusqu’à vendredi dans les montagnes de la Sierra Nevada, où 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine.

Mardi soir, Ariel Cohen, des services météorologiques, a déclaré que de nombreuses zones risquaient d’être touchées par «des glissements de terrain et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant les canyons».

La tempête devrait également s’accompagner de rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h dans l’ensemble de la Californie. «La combinaison d’un sol de plus en plus saturé et de vents violents risque d’entraîner la chute d’arbres et de pylônes électriques», ont averti les services météorologiques.

Certains quartiers de Los Angeles peinent toujours à se remettre des incendies qui, en janvier 2025, ont tué 31 personnes et détruit plus de 16’000 bâtiments.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.