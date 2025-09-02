La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Etat du Valais: un budget 2026 à l’équilibre

Keystone-SDA

Le budget 2026 de l'Etat du Valais présente un excédent de recettes de 0,1 million de francs et de financement de 0,5 million de francs. Ce budget découle, notamment, de l'utilisation des fonds et des réserves de l'Etat du Valais pour 126,5 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La conseillère d’Etat Franziska Biner a présenté un budget de 4,77 milliards de francs, en hausse de 4,7% par rapport au précédent. Cette situation s’explique, notamment, par la création de 96 postes de travail supplémentaires, dont 43 sont totalement autofinancés.

Le volume des recettes estimées pour la période 2025-2028 des impôts sur les personnes physiques et morales et sur les gains immobiliers a été réévalué à la hausse pour ce budget 2026 (+98 millions)

Ce budget tient compte d’un versement de 54 millions de francs de la part de la BNS. Une indexation des salaires des enseignants, des fonctionnaires de l’Etat et du personnel des institutions paraétatiques est prévue pour 2026 à hauteur de 0,6%.

Le niveau des investissements se monte à 615 millions de francs, en baisse de 0,9%

