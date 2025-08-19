La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Etats-Unis: des crevettes potentiellement radioactives rappelées

Keystone-SDA

Des crevettes vendues aux Etats-Unis font l'objet d'un rappel en raison de leur possible radioactivité, ont annoncé mardi les autorités américaines. Importés par une entreprise indonésienne, ces crustacés ont été commercialisés dans 13 des 50 Etats américains.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce rappel survient après que du césium 137, un radio-isotope connu pour être une source de radioactivité, a été détecté par les autorités douanières «dans une cargaison de crevettes congelées» de cette société nommée PT. Bahari Makmur Sejati, précise l’agence américaine de contrôle alimentaire et pharmaceutique (FDA) sur son site en ligne.

Le niveau de C137 mesuré était toutefois minime, ajoute la FDA, assurant que «le produit ne présenterait pas de danger grave pour les consommateurs».

Risque de cancer

Quant aux lots de crevettes déjà présents dans les supermarchés américains, leur contamination au C137 n’a pour l’instant pas été confirmée, ajoute-t-elle.

Néanmoins, ces produits semblent avoir été préparés ou conservés «dans des conditions insalubres» et l’exposition prolongée à de telles radiations, même minimes, est associée à «un risque accru de cancer», rappelle la FDA.

Pour toutes ces raisons, les autorités américaines demandent au géant de la distribution Walmart, qui a commercialisé le produit, d’organiser une campagne de rappel et aux personnes en possession de lots de ces crevettes de ne pas les consommer.

