Etats-Unis: des morts et «plusieurs blessés graves» dans une usine

Keystone-SDA

Plusieurs personnes sont décédées et d'autres ont été grièvement blessées lors d'une fuite de produits chimiques dans une usine de papier de l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Le Seattle Times, citant des pompiers, fait part de dix blessés.

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(Keystone-ATS) Une cuve de «liqueur blanche», une solution chimique contenant de l’hydroxyde de sodium et du sulfure de sodium utilisée dans la fabrication du papier, a cédé sur le site de la société Nippon Dynawave Packaging, selon un communiqué publié mardi conjointement par l’entreprise et les pompiers de Longview.

Elle est utilisée pour décomposer les copeaux de bois lors des premières étapes de la production de papier afin de créer la pâte à papier. «La rupture a causé de multiples blessures graves», annoncent-ils, confirmant également des décès «liés à cet incident».

Pompier blessé

Le communiqué indique qu’il n’y a pas de danger immédiat pour la population, mais ne donne aucun détail sur la nature de la substance impliquée, ni sur le nombre de victimes. Selon le Seattle Times, dix personnes ont été blessées: neuf employés de l’entreprise et un pompier.

Les autorités n’ont en revanche pas encore indiqué le nombre de morts ou de personnes portées disparues.

Nippon Dynawave Packaging, filiale du groupe japonais Nippon Paper, indique sur son site en ligne qu’elle produit 8 milliards d’emballages individuels par an pour approvisionner ses clients en Amérique du Nord, en Asie et dans d’autres régions du monde.