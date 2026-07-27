La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Etats-Unis: deux morts dans des tirs à Seattle, un suspect arrêté

Keystone-SDA

Deux personnes ont été tuées dimanche à Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis, par des tirs qui ont par ailleurs fait au moins quatre blessés dont un enfant, selon plusieurs médias et un hôpital de la zone.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les faits sont survenus près de l’emblématique Space Needle, tour d’observation construite pour l’Exposition universelle de 1962, selon la télévision locale KOMO, première à rapporter les deux morts. Les pompiers ont confirmé ces décès, indiquent les chaînes NBC News et CNN.

La police de Seattle, qui doit organiser une conférence de presse en soirée, a de son côté déclaré que «plusieurs» individus avaient été touchés par des tirs.

La maire de Seattle Katie Wilson a annoncé l’arrestation d’un suspect. Mme Wilson avait auparavant fait état de deux suspects interpellés.

«Je veux remercier les agents de la police de Seattle qui sont intervenus sur les lieux et ont placé deux suspects en garde à vue», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Un ou plusieurs tireurs ?

La porte-parole du Centre médical Harborview, Susan Gregg, a déclaré que l’établissement avait pris en charge quatre patients: un enfant, une femme de 39 ans, un homme de 23 ans, ainsi qu’une autre femme dont l’âge est inconnu et qui a été envoyée au bloc opératoire.

«Ils ne savaient pas avec certitude s’il y avait plus d’un tireur», a-t-elle dit, ajoutant que les policiers apporteraient des précisions.

Un journaliste du Seattle Times a affirmé avoir entendu des bruits sourds puis ce qui ressemblait à des tirs très rapides, alors que la ville accueillait son festival «Bite of Seattle», qui met à l’honneur les commerces locaux et de bouche.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision