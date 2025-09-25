La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Etats-Unis: la croissance fortement révisée à la hausse

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont connu une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,8% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée jeudi, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé, et plus qu'attendu par les marchés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d’une croissance de 3% en rythme annualisé. Elle avait ensuite été révisée à 3,3%.

Les marchés ne s’attendaient pas à une nouvelle révision, selon le consensus publié par Trading Economics.

La révision à la hausse est attribuée à une consommation plus forte qu’initialement estimé, selon les données du ministère américain du Commerce.

L’évolution du PIB du 1er trimestre a aussi été révisée, mais à la baisse cette fois. En début d’année, l’activité s’est contractée de 0,6%.

La précédente estimation faisait état d’un recul de 0,5%.

Le PIB américain a connu des mouvements inhabituels depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

Sa volonté de mettre en place des droits de douane significatifs avait ainsi entraîné une ruée sur les importations en début d’année, avant l’instauration des nouvelles taxes, qui a mécaniquement entraîné une baisse du PIB.

Les flots d’importations se sont par la suite taris.

Les Etats-Unis présentent les chiffres de la croissance en rythme annualisé, c’est-à-dire en projetant sur l’ensemble de l’année l’évolution observée sur la période considérée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision