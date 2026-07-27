Etats-Unis: trois morts dans une fusillade à Seattle

Keystone-SDA

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Une fusillade a fait trois morts et au moins quatre blessés, dont un enfant, dimanche à Seattle, selon la police de cette métropole du nord-ouest des Etats-Unis, qui a arrêté un auteur présumé mais recherche au moins un autre tireur.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les faits sont survenus vers 18h00 locales (03h00 suisses) lors d’un festival gastronomique dans un quartier touristique près de l’emblématique Space Needle, tour d’observation construite pour l’Exposition universelle de 1962.

«Nous pensons que deux personnes se tiraient dessus», a déclaré Tyrone Davis, chef adjoint de la police de Seattle (SPD), lors d’une conférence de presse en fin de soirée.

Un premier suspect s’est rendu aux policiers rapidement déployés sur place mais un second a pris la fuite et reste «activement recherché», a-t-il précisé.

Tyrone Davis a fait état de «trois décès au total pour sept victimes» recensées. Deux personnes sont mortes sur les lieux du drame, tandis qu’une troisième est décédée des suites de ses blessures après son transport à l’hôpital de Harborview. Les autres blessés, parmi lesquels figure l’enfant, sont «tous dans un état stable», a-t-il ajouté.

La porte-parole de l’hôpital de Harborview, Susan Gregg, avait auparavant indiqué que l’établissement avait pris en charge quatre patients: un enfant, une femme de 39 ans, un homme de 23 ans, ainsi qu’une autre femme d’âge inconnu qui avait été envoyée au bloc opératoire. La dernière personne blessée s’est présentée elle-même après la fusillade au centre médical de l’Université de l’Etat de Washington, selon Tyrone Davis.

Armes retrouvées

Deux armes ont été retrouvées sur les lieux de la fusillade, a précisé le chef adjoint de la police, en ajoutant que la situation sur place ne présentait «plus de menace pour la population».

Le gouverneur de l’Etat de Washington, Bob Ferguson, a indiqué qu’une unité d’élite du SWAT avait été déployée en renfort pour aider la police locale. «Mes pensées et mes prières accompagnent les familles des victimes, ainsi que les intervenants qui s’efforcent de protéger la population», a-t-il déclaré sur X.

La maire de Seattle Katie Wilson a qualifié la fusillade d'»acte de violence horrible». «Nos pensées vont aux personnes dont la vie a été ôtée, à celles qui se battent pour se rétablir et aux familles à leurs côtés», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a également exprimé sa gratitude envers «les policiers de Seattle qui sont intervenus sur les lieux et ont placé un suspect en garde à vue». La fusillade a eu lieu au cours du festival d’été «Bite of Seattle», qui met à l’honneur les entreprises et commerces de bouche locaux.

Plusieurs témoins ont raconté avoir entendu de nombreux coups de feu avant de s’enfuir. Un journaliste du Seattle Times a dit avoir entendu des bruits sourds puis ce qui ressemblait à des tirs très rapides.

«Au début, je pensais que c’étaient des feux d’artifice, puis tout le monde s’est précipité en courant devant nous», a déclaré Nick Bate à la chaîne de télévision locale KIRO.

«Nous avons commencé à courir. Je ne savais pas. Je n’ai pas regardé où la personne allait. J’ai juste entendu tout ça», a raconté un témoin à l’AFP.