Etats-Unis: Trump annonce des licenciements de fonctionnaires

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a assuré dimanche avoir mis à exécution sa menace de licencier des fonctionnaires à la suite du blocage budgétaire. Le "shutdown" entre lundi dans sa deuxième semaine avec des débats acerbes entre républicains et démocrates.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Chaque camp se retranche sur ses positions et se rejette la faute, depuis que les Etats-Unis sont entrés, mercredi, en situation de paralysie budgétaire.

Après avoir gelé ces derniers jours des projets d’infrastructures dans des Etats démocrates et menacé de supprimer des agences fédérales, le président américain a déclaré dimanche soir aux journalistes que son administration avait commencé à licencier définitivement – et pas seulement à mettre au chômage technique – des fonctionnaires.

«C’est en cours en ce moment même. Tout ça, c’est la faute des démocrates. Les démocrates sont responsables de la perte de nombreux emplois», a déclaré M. Trump, sans précision sur ces licenciements.

Des semaines

Les fonctionnaires fédéraux se trouvent au premier rang des personnes les plus touchées par le blocage. Même s’ils échappent à un licenciement, leur paie est différée jusqu’à ce qu’un budget soit adopté au congrès, qu’ils aient été mis au chômage technique ou non. Le manque à gagner peut être conséquent pour ces plus de deux millions de fonctionnaires, si la situation venait à durer.

«Il est bien possible que ce ‘shutdown’ se prolonge pendant des semaines et pas seulement quelques jours», estime Andrew Koneschusky, ancien conseiller du ténor démocrate Chuck Schumer.

«Les deux bords campent sur leurs positions et il est très peu question de compromis. Les choses peuvent toujours évoluer […] mais, pour l’heure, aucun des deux partis ne semble prêt à céder», explique à l’AFP ce spécialiste en communication de crise.

Les républicains proposent une extension du budget actuel jusqu’à la fin novembre, tandis que les démocrates insistent pour obtenir la prolongation de certains programmes d’assurance santé pour les plus démunis.

Scott Bessent, le secrétaire américain au trésor, a expliqué jeudi craindre «un coup au PIB, un coup à la croissance».

A son sixième jour lundi, le «shutdown» en cours est encore loin du record. Entre décembre 2018 et janvier 2019, déjà sous Donald Trump, le précédent blocage s’était étalé sur 35 jours.

