Cinq photographes de renommée internationale ont été invités à questionner la Suisse au-delà des clichés. Leurs images cocasses, poétiques ou énigmatiques, invitent à poser un regard neuf sur ce qui nous est familier. Le projet a été initié par la Fondation suisse pour la photographie en coproduction avec le Musée de l’Elysée et le soutien de Suisse Tourisme.

A l’occasion de son centième anniversaire en 2017, Suisse Tourisme a choisi un projet hors du commun pour poser un nouveau regard sur la richesse de la photographie de notre pays. Sous la direction de la Fondation suisse pour la photographie (Winterthour) et du Musée de l’ElyséeLien externe (Lausanne), les photographes Alinka Echeverría (Mexique/Grande-Bretagne), Shane Lavalette (Etats-Unis), Eva Leitolf (Allemagne), Simon Roberts (Grande-Bretagne) et Zhang Xiao (Chine) ont été invités à questionner l’image de la Suisse en tant qu’observateurs indépendants, subjectifs et sensibles, libres de tout mandat publicitaire. Leurs images inspirantes et révélatrices reflètent les impressions qu’ils ont glanées lors de leurs voyages en Suisse et le long de la frontière du pays.

L’exposition est à voir du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018 au Musée de l’Elysée à Lausanne.

(source: Musée de l'Elysée)

