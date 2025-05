Etude de l’EPFL: des additifs de pneus sur les fruits et légumes

Keystone-SDA

Les additifs de pneus sont transférés dans la chaîne alimentaire, indique une étude menée par l’EPFL et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Des recherches complémentaires doivent en établir la toxicité sur la santé humaine.

(Keystone-ATS) Des traces d’additifs typiquement utilisés dans la fabrication de pneus ont été détectées dans toutes les catégories de fruits et légumes les plus couramment consommés en Suisse, selon l’étude de l’EPFL et de l’OSAV parue dans le Journal of Hazardous Materials.

Les scientifiques ignorent à ce stade les conséquences à long terme de cette exposition sur la santé humaine. Des études complémentaires devront le préciser, relève l’EPFL mardi dans un communiqué.