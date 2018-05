En moyenne, les couples suisses dépensent entre 30'000 et 40'000 francs pour leur mariage – sans prendre en compte les vêtements, les bagues et le voyage de noces. «En comparaison avec les autres pays, c’est beaucoup», relève Simone Glarner de l’Association des organisateurs de mariages suisses indépendants (VUSH). «Cela s’explique par les prix des locations de salles et les standards de vie helvétiques élevés.»

Vous voulez vous marier à la suisse? Voici quelques conseils Sibilla Bondolfi 14. mai 2018 - 17:30 Comment le couple suisse moyen se marie-t-il? Une étude de l’Association des organisateurs de mariages suisses indépendants permet de dresser un tableau. Quelque 40'000 mariages ont été célébrés en Suisse en 2017. Si vous souhaitez vous marier comme un couple suisse moyen, il faudra vous en tenir aux règles suivantes: 1) Mettez la main au portemonnaie En moyenne, les couples suisses dépensent entre 30'000 et 40'000 francs pour leur mariage – sans prendre en compte les vêtements, les bagues et le voyage de noces. «En comparaison avec les autres pays, c’est beaucoup», relève Simone Glarner de l’Association des organisateurs de mariages suisses indépendants (VUSH). «Cela s’explique par les prix des locations de salles et les standards de vie helvétiques élevés.» Les coûts dépendent aussi du nombre d’invités et de la durée des festivités. «En Inde, la fête s’étend souvent sur plusieurs jours ou même semaines, ce qui a évidemment un coût», note Simone Glarner. A l’inverse, lors de mariages, l’usage veut que les convives et en particulier la famille apportent leur propre nourriture, ce qui réduit les dépenses pour les époux. 2) N’excluez personne Par le passé, il était d'usage en Suisse de célébrer les mariages en deux temps: après la cérémonie, il y avait un apéritif avec de nombreux invités, suivi par un banquet en comité plus restreint. La tendance a toutefois changé: Selon l'étude de VUSH, les couples souhaitent désormais que tous les invités puissent être présents toute la journée. 3) Défiez le mauvais temps En automne, le temps en Suisse est généralement frais et humide. Des conditions qui ne découragent pas les Suisses qui désirent se marier. Selon VUSH, de moins en moins de cérémonies sont organisées au printemps. Il y a un glissement vers septembre et en partie aussi vers octobre. Environ 25% des mariages mis sur pied par les organisateurs de l’association ont eu lieu en septembre. 4) Restez en petit comité Contrairement aux cultures du Sud, les Helvètes n’aiment pas convier une foule immense d’invités aux célébrations. En moyenne, 40 à 70 personnes sont réunies. Vous trouverez rarement plus de 100 invités aux mariages suisses. 5) Soyez kitsch mais courageux L’an dernier, de nombreuses nuances pastel et roses combinées avec l'or ont été vues lors de mariages. En outre, la mode des tatouages «soundwave» (qui contiennent du son) a également atteint la Suisse, par exemple avec l'expression tatouée «Oui, je le veux». Par ailleurs, 14’850 divorces ont été prononcés en Suisse en 2017. Bien entendu, l'association des organisateurs de mariage ne s'est pas penchée sur ce à quoi ressemble un divorce suisse moyen. «Mais je peux imaginer que la tendance anglo-saxonne à célébrer le divorce arrive aussi en Suisse», commente Simone Glarner. Nous espérons toutefois que vous n'aurez pas besoin de conseils pour un divorce à la suisse!