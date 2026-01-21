La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Europol annonce le démantèlement d’un réseau de drogues de synthèse

Keystone-SDA

Europol a annoncé mercredi le démantèlement d'un important réseau de production et de distribution de drogues de synthèse opérant dans plusieurs pays européens, lors de la "plus vaste opération jamais menée" de ce type.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les autorités des pays concernés ont démantelé 24 laboratoires et saisi quelque 1000 tonnes de produits chimiques servant à la fabrication de drogues telles que la MDMA, l’amphétamine et la méthamphétamine.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

