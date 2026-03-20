Europol et Fedpol démantèlent un réseau frauduleux du darknet

Keystone-SDA

Des enquêteurs internationaux ont démantelé un vaste réseau de fraude sur le darknet, qui prétendait vendre des images de pédocriminalité. En Suisse, cinq personnes ont été identifiées et placées en détention.

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(Keystone-ATS) Plus de 373’000 pages ont été supprimées et 440 des quelque 600 suspects ont déjà été identifiés, ont indiqué le ministère de la Justice et la police de l’Etat allemand de Bavière.

En Suisse, cinq personnes ont été identifiées et placées en détention provisoire, a indiqué l’Office fédéral de la police (Fedpol) à Keystone-ATS. Les suspects sont accusés d’avoir consommé, sur le darknet via la plateforme «Alice with Violence CP», des images d’abus sexuels sur des enfants et d’avoir activement tenté de se procurer d’autres contenus.

Une chasse à l’homme internationale est lancée contre le cerveau présumé de l’affaire: il s’agirait d’un homme de 35 ans basé en Chine. Au total, environ 600 utilisateurs à travers le monde font l’objet d’une enquête. Ils auraient effectué des paiements sur des plateformes de pédopornographie entre février 2020 et juillet 2025. En Allemagne, des perquisitions ont eu lieu chez 14 suspects dans neuf Länder.

Fedpol et des polices cantonales impliquées

Vingt-trois États ont participé à l’»opération Alice», coordonnée par l’agence européenne de police Europol, avec les États-Unis, le Canada et l’Australie. En Suisse, en plus de Fedpol, la police de Lucerne, la police cantonale de Saint-Gall, la police cantonale de Thurgovie et la police cantonale de Zurich ont pris part à l’opération.

Selon les enquêteurs bavarois, cela faisait quatre ans qu’ils avaient dans leur ligne de mire cette plateforme du darknet. Sur celle-ci, des images de violences sexuelles graves commises sur des enfants étaient publiées, pour inciter les personnes intéressées à acheter d’autres photos et vidéos.

Même si celles-ci n’étaient finalement pas livrées, «ces fausses boutiques faisaient de la publicité avec du véritable matériel pédopornographique», a souligné le ministre bavarois de la Justice, Georg Eisenreich. «Il ne faut pas oublier: derrière chaque image, derrière chaque vidéo, se cache la souffrance inimaginable d’un enfant.»