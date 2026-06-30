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Ex-ambassadeur d’Italie en Suisse: «pour nous, la page est tournée»

Keystone-SDA

Six mois après le drame de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés, l'heure est à l'apaisement politique entre la Suisse et l'Italie. "Pour nous, la page est tournée", avoue le désormais ex-ambassadeur à Berne Gian Lorenzo Cornado.

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(Keystone-ATS) Lors du drame, «l’opinion publique italienne a réagi en tenant compte des paramètres italiens et non pas des procédures en vigueur en Suisse», résume le diplomate. «La libération de Jacques Moretti a choqué. Mon rappel à Rome a été une protestation vigoureuse contre cette décision.»

L’envoi de copies de facture a également tendu les rapports italo-suisses. Selon un accord entre les deux pays, aucun remboursement ne sera à la charge des familles italiennes ou de l’Etat italien. Ce dernier en fera de même pour les deux Suisses qui ont été transportés et hospitalisés à Milan. «La page est tournée», selon M. Cornado.

«Si les condamnations s’avèrent trop légères, bien que conformes au Code pénal suisse, en Italie on aura le sentiment qu’on n’aura pas rendu justice aux victimes», conclut-il.

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