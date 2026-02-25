Examens de conduite: Vaud ouvre un site complémentaire à Savigny

Keystone-SDA

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) vaudois proposera dès le 1er avril 2026 un site complémentaire au Centre de formation routière SA (CFR) à Savigny. Objectif: mieux répartir l'offre des examens pratiques de conduite dans le canton.

(Keystone-ATS) Le dispositif prévoit l’organisation d’examens pratiques de conduite pour les motocycles légers et les motos (catégories A et A1) à raison d’un jour par semaine, dès le 1er avril et jusqu’au mois d’octobre, a communiqué le Canton mercredi.

A partir du mois de mai, cette offre sera étendue aux voitures automobiles (catégorie B), ainsi qu’à d’autres catégories, en fonction de la demande. Dans ce cas, un jour d’examen supplémentaire sera planifié.

Cette démarche s’inscrit notamment dans le contexte de l’interpellation déposée le 29 octobre 2024 au Grand Conseil par le député Alberto Mocchi ainsi qu’à son postulat du 27 janvier 2026. Ses textes déploraient la concentration particulièrement élevée des examens pratiques de conduite sur le site de Cossonay et aux nuisances importantes qui en résultent pour les communes environnantes.

A l’issue d’une analyse des différentes options possibles, le SAN a recherché un site situé en dehors des centres d’examens homologués afin de mieux répartir l’activité sur le territoire vaudois. Le CFR de Savigny dispose de l’infrastructure de base nécessaire à l’accueil des examens pratiques, a-t-il conclu.