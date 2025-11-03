Exercice d’évacuation d’un bateau testé avec succès sur le Léman

Keystone-SDA

La CGN et la SISL (Société internationale de sauvetage du Léman) ont mené lundi conjointement un exercice d'évacuation au large de Vidy. L'opération s'est déroulée avec succès, ont-elles annoncé.

(Keystone-ATS) Mené à bord du bateau «Ville-de-Genève», l’exercice avait pour objectif de tester la coordination entre les équipes et de renforcer les compétences opérationnelles. Il devait également permettre d’évaluer l’efficacité des procédures d’intervention en cas d’urgence sur le lac, a communiqué la CGN.

L’opération a porté notamment sur la prise en charge d’une soixantaine de passagers par les sociétés de sauvetage, mobilisant une quarantaine de sauveteurs. La gendarmerie du lac a également pris part à l’opération.

Les manoeuvres ont eu lieu dans des conditions aussi proches que possible de la réalité et ont permis d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés. Les équipes de la CGN et les partenaires de secours ont démontré une «excellente collaboration et une grande réactivité», relève le communiqué.

Cette démarche s’inscrit dans les obligations de la Compagnie. Elle répond également à une recommandation consécutive à l’incident du «Simplon».