Expéditions punitives au Tessin: 19 arrestations, dont 18 mineurs

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Dix-neuf personnes, dont 18 mineures, ont été arrêtées dans la région de Lugano cette semaine. Elles sont accusées d’avoir piégé leurs victimes en leur proposant des relations sexuelles avant de transformer le rendez-vous en expédition punitive.

L’opération policière s’est déroulée entre mardi et jeudi et a conduit à l’arrestation de 18 mineurs âgés de 14 à 17 ans et d’une personne de 18 ans, tous domiciliés dans la région de Lugano. Les faits reprochés sont des lésions corporelles graves, des voies de fait, des contraintes, des vols, des enlèvements et des extorsions, a indiqué vendredi la police cantonale.

Selon les premières reconstitutions et d’une manière que l’enquête devra maintenant déterminer en détail, les auteurs ont utilisé les réseaux sociaux et des profils fictifs pour entrer en contact avec des personnes désireuses d’avoir des relations sexuelles. Elles ont alors organisé un rendez-vous qui s’est transformé en expédition punitive. Les faits ont ensuite été filmés et en partie partagés avec des tiers.