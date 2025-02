Partir vivre à l’étranger: une check-list pour vous aider à organiser votre déménagement international

Partir vivre Ă l’étranger: une check-list pour vous aider Ă organiser votre dĂ©mĂ©nagement international

Si vous partez Ă l’étranger, Ă©laborer un planning dĂ©taillĂ© du dĂ©mĂ©nagement est essentiel. Jochen Tack / Keystone



Vous prĂ©voyez un dĂ©mĂ©nagement international depuis la Suisse? Cette check-list, accompagnĂ©e de conseils d’experts, vous orientera dans vos dĂ©marches logistiques.

Que ce soit par envie d’ailleurs, pour des raisons professionnelles ou par amour, chaque annĂ©e, prĂšs de 30’000 Suissesses et Suisses quittent leur pays. Elles et ils franchissent les frontiĂšres pour rĂ©aliser un rĂȘve de longue date: vivre Ă l’étranger.

Pour que le stress ne vienne pas gĂącher la joie du dĂ©part, vous trouverez ci-dessous les principales Ă©tapes Ă suivre avant un dĂ©mĂ©nagement Ă l’étranger (concernant la logistique). Vous pouvez tĂ©lĂ©charger la check-list au format PDF.

Planifiez votre déménagement

Choisissez une entreprise de déménagement spécialisée

VĂ©rifiez l’assurance de vos biens Ă dĂ©mĂ©nager

Faites vos cartons correctement

Soyez attentif-ve aux questions douaniĂšres

Planifiez votre déménagement international

Établissez un planning

La prĂ©paration est la clĂ© d’un dĂ©mĂ©nagement Ă l’étranger rĂ©ussi. En rĂ©alitĂ©, il n’est jamais trop tĂŽt pour s’y atteler. Du reste, environ deux mois avant le grand dĂ©part, vous devriez commencer Ă planifier concrĂštement le dĂ©mĂ©nagement. Un planning dĂ©taillĂ© vous aidera Ă garder une vue d’ensemble. «Pensez au tri, Ă la prĂ©paration des cartons et Ă la gestion des formalitĂ©s administratives», indique Jonathan Landau, directeur de la plateforme de dĂ©mĂ©nagement Movu.

Sachez, par exemple, que certaines formalités douaniÚres concernant les animaux de compagnie peuvent prendre beaucoup de temps. Plus votre planning sera détaillé, moins vous risquez de rencontrer de mauvaises surprises.

Faites le tri

Cela en vaut la peine. Moins vous emportez d’affaires, moins cher sera votre dĂ©mĂ©nagement international. DĂ©terminez quels objets vous souhaitez rĂ©ellement prendre avec vous. Les biens dont vous n’avez pas besoin peuvent ĂȘtre vendus, donnĂ©s ou jetĂ©s. Comme pour tout dĂ©mĂ©nagement, connaĂźtre le plan de votre nouveau logement peut s’avĂ©rer utile pour organiser efficacement le transport des meubles et amĂ©nager votre nouveau chez-vous.

Établissez un inventaire

Prenez le temps de dresser une liste détaillée de tous vos biens. «Un inventaire vous aidera non seulement à faire vos cartons, mais il est également nécessaire pour souscrire une éventuelle assurance transport et vous sera demandé au plus tard à la douane», relÚve Jonathan Landau.

Avec ou sans entreprise de

déménagement?

RĂ©flĂ©chissez si vous souhaitez organiser vous-mĂȘme votre dĂ©mĂ©nagement international ou faire appel Ă une entreprise.

Avez-vous l’intention de dĂ©mĂ©nager dans un pays europĂ©en ou de traverser l’Atlantique?



UE / AELE

Dans l’UE, oĂč le dĂ©mĂ©nagement peut Ă©ventuellement ĂȘtre effectuĂ© avec un vĂ©hicule de location et oĂč les dispositions douaniĂšres sont claires, il est tout Ă fait possible d’organiser soi-mĂȘme son dĂ©mĂ©nagement. Il est nĂ©anmoins important de prendre en compte la rĂ©glementation douaniĂšre du pays de destination, les Ă©ventuelles dĂ©clarations de transit pour les pays traversĂ©s et les questions d’assurance (voir plus bas). Gardez Ă©galement Ă l’esprit qu’un dĂ©mĂ©nagement longue distance est plus compliquĂ© qu’un dĂ©mĂ©nagement Ă l’intĂ©rieur de la Suisse.

Outre-mer

Organiser soi-mĂȘme un dĂ©mĂ©nagement outre-mer est possible, mais gĂ©nĂ©ralement trĂšs fastidieux et complexe. Si le voyage se fait en bateau, vos affaires doivent ĂȘtre particuliĂšrement bien emballĂ©es en raison de l’humiditĂ©. De plus, les formalitĂ©s douaniĂšres peuvent s’avĂ©rer longues et la rĂ©ception des biens dans le pays de destination doit Ă©galement ĂȘtre organisĂ©e.

Certains pays imposent en outre des restrictions strictes aux objets emballĂ©s et transportĂ©s par vos soins. Les entreprises spĂ©cialisĂ©es dans les dĂ©mĂ©nagements internationaux connaissent les lois et les rĂ©glementations des diffĂ©rents pays. Elles disposent aussi de l’expertise nĂ©cessaire concernant les modes de transport et les emballages spĂ©ciaux. De plus, elles se chargent des formalitĂ©s telles que le dĂ©douanement et les autorisations de transport.

Vous trouverez ici notre check-list gĂ©nĂ©rale pour l’Ă©migration depuis la Suisse (pas seulement en ce qui concerne la logistique):

Important Ă savoir: le choix du mode de transport dĂ©pend de la destination, du volume du dĂ©mĂ©nagement, du degrĂ© d’urgence et des coĂ»ts, sans oublier la conscience Ă©cologique de chacune et chacun. En rĂ©sumĂ©:

Le bateau offre le meilleur rapport qualité-prix pour les grandes familles, mais peut prendre plusieurs semaines.

Le transport routier est souvent la solution la plus efficace pour les dĂ©mĂ©nagements en Europe. L’avion convient pour de petits volumes ou des objets importants. Il est plus cher.

Choisissez une entreprise de déménagement spécialisée

Lors de la recherche d’une entreprise de dĂ©mĂ©nagement, veillez Ă son expĂ©rience

«Les labels de qualité sont un indicateur important» Marcel Jörg, membre du comité de la Swiss Movers Association

«Les labels de qualitĂ© sont un indicateur important», souligne Marcel Jörg, membre du comitĂ© de la Swiss Movers Association, qui regroupe les entreprises de dĂ©mĂ©nagement professionnelles en Suisse. Assurez-vous que la sociĂ©tĂ© dispose d’un certificat de la FĂ©dĂ©ration internationale des dĂ©mĂ©nageurs internationaux (FIDI)Lien externe. Prenez Ă©galement en compte les Ă©valuations de la clientĂšle disponibles en ligne.

CoĂ»t d’un dĂ©mĂ©nagement international

Gardez un Ɠil sur les coĂ»ts et demandez plusieurs devis

Un dĂ©mĂ©nagement international avec des professionnels a un prix. Les coĂ»ts dĂ©pendent du volume du dĂ©mĂ©nagement, du mode de transport choisi et des prestations incluses. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, plus la distance est grande, plus le prix est Ă©levĂ©. Pour des trajets inhabituels ou peu frĂ©quents, le prix peut augmenter considĂ©rablement. «De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le dĂ©mĂ©nagement outre-mer d’une famille coĂ»te entre 15’000 et 20’000 francs», prĂ©cise Marcel Jörg.

Pour rĂ©duire les coĂ»ts, demandez des devis dĂ©taillĂ©s Ă plusieurs entreprises. Évitez les offres forfaitaires sans une inspection prĂ©cise des biens Ă dĂ©mĂ©nager, car elles sont souvent imprĂ©cises. Assurez-vous que toutes les prestations pertinentes soient incluses: en particulier le matĂ©riel d’emballage, le transport, le dĂ©douanement, ainsi que les frais Ă destination tels que les coĂ»ts d’entreposage portuaire et de location de containers. L’assurance transport, un Ă©ventuel stockage intermĂ©diaire ainsi que les travaux de montage devraient Ă©galement ĂȘtre proposĂ©s en option.

Une erreur frĂ©quente est de ne pas poser les bonnes questions, note Marcel Jörg. Chaque entreprise dĂ©cide elle-mĂȘme des prestations incluses dans son devis. «Comparez attentivement ce qui est inclus dans l’offre pour Ă©viter des frais ultĂ©rieurs.»

«Comparez attentivement ce qui est inclus dans l’offre pour Ă©viter des frais ultĂ©rieurs.» Marcel Jörg, membre du comitĂ© de la Swiss Movers Association

Important Ă savoir: le groupage permet de rĂ©duire les coĂ»ts. Autrefois, on dĂ©mĂ©nageait des meubles anciens en bois massif. Aujourd’hui, les meubles Ikea finissent la plupart du temps Ă la dĂ©charge: les containers de dĂ©mĂ©nagement sont donc moins remplis. Pour rĂ©duire les coĂ»ts et l’impact sur l’environnement, les transporteurs regroupent les biens de plusieurs client-e-s. Une occasion de faire des Ă©conomies: partager un container est moins cher. Cela vaut particuliĂšrement pour un dĂ©mĂ©nagement avec peu de biens. Toutefois, l’expĂ©dition peut ĂȘtre retardĂ©e jusqu’à ce que le container soit plein. Assurez-vous que le dĂ©lai de livraison soit garanti et renseignez-vous sur les mesures prises si celui-ci n’est pas respectĂ©.

VĂ©rifiez l’assurance de vos biens Ă dĂ©mĂ©nager

Souscrivez une assurance transport

Vous dĂ©mĂ©nagez Ă l’Ă©tranger par vos propres moyens? Dans ce cas, informez-vous sur les diffĂ©rentes offres d’assurance disponibles pour couvrir vos biens.

Lors d’un dĂ©mĂ©nagement avec une entreprise, une assurance de base est incluse, mais elle se rĂ©vĂšle souvent insuffisante. «Si, dans le pire des cas, le container entier tombe Ă la mer, l’indemnisation fournie par l’assurance de base est bien trop faible pour remplacer les biens perdus», avertit Marcel Jörg. Étudiez donc attentivement le contrat, renseignez-vous sur les objets exclus de la couverture et, le cas Ă©chĂ©ant, souscrivez une assurance transport complĂ©mentaire.

Attention si vous prĂ©parez vous-mĂȘme les cartons: en cas de dommages Ă vos biens, les entreprises de dĂ©mĂ©nagement ne sont souvent responsables que si leurs employĂ©-e-s ont fait les cartons.

Plus

Faites vos cartons correctement

Empaqueter Ă la hĂąte et partir? Ce n’est pas conseillĂ©. Lors d’un

dĂ©mĂ©nagement Ă l’étranger, vos biens voyagent souvent pendant des jours, voire des semaines, en mer, dans les ports et au moyen de diffĂ©rents modes de transport. Une grande attention est ainsi nĂ©cessaire au moment de faire les cartons.

Dressez un inventaire

À la douane, vous devrez fournir une liste dĂ©taillĂ©e des biens Ă dĂ©mĂ©nager (plus d’informations plus bas).

Faites attention Ă l’étiquetage et Ă l’emballage

Un Ă©tiquetage clair de vos biens et un emballage rĂ©sistant sont essentiels. Un Ă©tiquetage correct est particuliĂšrement important lorsque diffĂ©rents modes de transport sont utilisĂ©s: si vos documents de travail sont envoyĂ©s par bateau, option plus lente, au lieu d’ĂȘtre expĂ©diĂ©s par avion, cela peut rapidement poser problĂšme.

Évitez les objets interdits dans vos cartons

Les autoritĂ©s douaniĂšres de nombreux pays de destination publient sur leur site Internet des informations sur les marchandises interdites ou faisant l’objet de restrictions. «RĂ©guliĂšrement, des gens tentent d’expĂ©dier des batteries de vĂ©los Ă©lectriques. Ce n’est pas possible», prĂ©vient Marcel Jörg.

L’expert recommande de faire appel Ă une entreprise de dĂ©mĂ©nagement pour emballer vos biens. «Les sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es savent quels objets peuvent poser problĂšme et disposent de matĂ©riaux d’emballage de qualitĂ© pour Ă©viter les dommages.» En outre, de plus en plus de pays interdisent l’envoi de biens «emballĂ©s par le/la propriĂ©taire» pour des raisons de sĂ©curitĂ©.

Emportez les documents importants dans votre bagage Ă main

Envoyez Ă l’avance par avion les objets dont vous aurez immĂ©diatement besoin Ă votre arrivĂ©e dans le pays de destination ou emportez-les avec vous dans vos bagages personnels. Demandez Ă vos enfants de prĂ©parer un sac Ă dos avec leurs jouets prĂ©fĂ©rĂ©s. Ils/elles auront ainsi avec eux des objets familiers qui leur procureront un sentiment de sĂ©curitĂ©. Pour plus de conseils sur l’expatriation avec des enfants, consultez cet article.

Soyez attentif-ve aux formalités douaniÚres

La douane est l’une des Ă©tapes les plus importantes dans tout dĂ©mĂ©nagement international. «Que l’on se rende en France en camion ou de GenĂšve Ă Zurich, les distances sont les mĂȘmes. Ce sont les frontiĂšres qui posent des difficultĂ©s», souligne l’expert Marcel Jörg.

«Que l’on se rende en France en camion ou de GenĂšve Ă Zurich, les distances sont les mĂȘmes. Ce sont les frontiĂšres qui posent des difficultĂ©s» Marcel Jörg, membre du comitĂ© de la Swiss Movers Association

Sans les papiers nécessaires, vous risquez de voir vos biens bloqués à la douane. Une entreprise de déménagement sérieuse se chargera des formalités douaniÚres et vous conseillera tout au long du processus. Si vous déménagez par vos propres moyens, les bureaux de douane peuvent vous aider.

Dressez un inventaire

Vous devez indiquer ce que vous souhaitez exporter hors de SuisseLien externe. Une liste détaillée de vos biens (y compris les véhicules privés) est exigée pour la sortie de Suisse et par les autorités douaniÚres de la plupart des pays de destination. Par précaution, préparez votre liste en trois exemplaires.

N’oubliez pas la dĂ©claration de transit

Si vous traversez d’autres pays avant d’atteindre votre destination finale, vous devez gĂ©nĂ©ralement prĂ©senter une dĂ©claration de transit pour ces territoires.

Préparez une preuve du lieu de résidence

Une preuve écrite de changement de domicile (contrat de travail ou de location) est nécessaire.

Informez-vous sur la réglementation concernant les animaux de compagnie

De plus en plus de pays craignent les Ă©pidĂ©mies et imposent des rĂšgles strictes pour l’importation d’animaux. Les dĂ©marches pour obtenir les documents requis peuvent prendre du temps.

Fini le shopping

Hormis quelques exceptions, vous pouvez en principe importer vos biens personnels sans droits de douane ni taxes.

Toutefois, certains pays exigent que les biens aient Ă©tĂ© dĂ©tenus pendant une durĂ©e minimale avant le dĂ©mĂ©nagement. En cas de doute, il est donc prĂ©fĂ©rable d’acheter des meubles ou autres objets dans le pays de destination. De plus, il se peut que les biens ne puissent pas ĂȘtre vendus durant une certaine pĂ©riode aprĂšs votre dĂ©mĂ©nagement dans le pays d’accueil.

Sur la plateforme de dĂ©mĂ©nagement Movu Suisse, vous trouverez d’autres indications pour un dĂ©mĂ©nagement en fonction du pays de destinationLien externe.

