«Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo

Le tout nouveau podcast de Swissinfo destiné aux Suisses à l'étranger explore les multiples facettes de l'émigration et de la vie à l'étranger.

Adieu, merci la Suisse est un podcast bilingue original de Swissinfo, disponible en français et en suisse allemand.

La série d’entretiens avec des spécialistes et des Suisses vivant à l’étranger offre une perspective unique, riche en conseils et anecdotes sur l’émigration et la vie hors des frontières suisses.

Disponible à partir du 25 novembre sur toutes les plateformes habituelles de podcast, entre autres Apple podcasts Lien externe et Spotify Lien externe , et dans SWIplus,

l’application gratuite de Swissinfo.

Il est présenté en français par les journalistes Emilie Ridard et Camille Kündig, et allemand par Claire Micallef et Camille Kündig.

De gauche à droite: Claire Micallef, Emilie Ridard, Camille Kündig. Thomas Kern / SWI swissinfo

