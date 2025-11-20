«Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo
Le tout nouveau podcast de Swissinfo destiné aux Suisses à l'étranger explore les multiples facettes de l'émigration et de la vie à l'étranger.
Adieu, merci la Suisse est un podcast bilingue original de Swissinfo, disponible en français et en suisse allemand.
La série d’entretiens avec des spécialistes et des Suisses vivant à l’étranger offre une perspective unique, riche en conseils et anecdotes sur l’émigration et la vie hors des frontières suisses.
Disponible à partir du 25 novembre sur toutes les plateformes habituelles de podcast, entre autres Apple podcastsLien externe et SpotifyLien externe, et dans SWIplus,
l’application gratuite de Swissinfo.
Adieu, merci la Suisse
Contenu externe
Il est présenté en français par les journalistes Emilie Ridard et Camille Kündig, et allemand par Claire Micallef et Camille Kündig.