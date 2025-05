Entre histoire, culture et proximité: pourquoi la France est la première terre d’expatriation des Suisses

En 2024, précisément 212’143 Suisses vivaient en France, tandis que plus de 172'000 Français résidaient en Suisse. Afp Or Licensors

Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et initiatives marketing. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

Vivre en France quand on est Suisse: pourquoi?

Quel est le mode de vie en France?

Liberté, égalité, fraternité: des principes en péril?

Qu’en est-t-il des relations bilatérales entre la Suisse et la France?

Quelles sont les relations historiques entre la Suisse et la France?

Vivre en France quand on est Suisse: pourquoi?

Premièrement, il faut noter qu’un certain nombre de Suisses en France appartiennent à la deuxième génération», nés hors de Suisse mais citoyens par filiation. De plus, quatre expatriés sur cinq sont originaires de Suisse romande. Culturellement, les similitudes et la présence de communautés suisses bien établies en France facilitent l’intégration.

Un autre facteur important est l’accord sur la libre circulation des personnes qui garantit des droits en matière d’entrée, de séjour et d’activité professionnelle. S’y ajoute encore un facteur économique non négligeable u: «La France offre un coût de la vie souvent inférieur à celui de la Suisse, notamment en matière de logement», souligne Ariane Rustichelli, ancienne directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

Plus

À noter que les motifs d’expatriation varient selon la région à Paris, le travail constitue souvent la principale motivation; à la frontière, notamment dans le «Genevois» français nombreux sont ceux qui recherchent une propriété à prix abordable; dans le Sud, la qualité de vie passe avant tout – le soleil, le pastis et les marchés provençaux font toujours rêver les expatriés.

Mais dans quel pays vit-on le mieux? La réponse est forcément subjective. Toutefois, les analyses de l’Organisation de coopération et de développement économiques OCDE offrent des éléments de comparaison sur des thèmes comme le logement, les liens sociaux, la sécurité ou l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. À lire sur ces pages: FranceLien externe et SuisseLien externe.

Le fait est que la parenthèse française n’est pas toujours définitive: «Plus de la moitié des expatriés revient au pays dans les dix premières annéesLien externe», affirmait Nicole Töpperwien, directrice de Soliswiss, une coopérative qui vient en aide aux Suisses de l’étranger, à nos collègues de SRF, en 2023.

Quel est le mode de vie en France?

Septième puissance mondiale, membre fondateur de l’Union européenne et présente sur plusieurs continents grâce à ses territoires d’outre-mer – où vivent près de 1600 Suisses –, la France pèse sur la scène internationale. Terre de révolutions, de littérature, de haute couture et de grands crus, elle cultive autant l’esprit que les plaisirs.

Le pays se distingue par un mode de vie où l’art de vivre occupe une place centrale, bien que le rythme varie selon les régions: dynamique et rapide dans les grandes villes comme Paris, plus détendu en province. En France, la ponctualité s’envisage avec souplesse – on parle même du «quart d’heure de politesse». L’État, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne, perçu comme le garant des équilibres sociaux.

Anna Lupina-Wegener à Archamps. DR

«Sur le plan social, la France accorde une grande importance à la vie de quartier et aux associations locales. Les codes de politesse français demeurent rigoureux, notamment dans l’usage du vouvoiement et les formules de correspondance professionnelle», souligne Anna Lupina-Wegener, professeure de management interculturel ayant vécu dans les deux pays.

Liberté, égalité, fraternité: des principes en péril?

Au-delà de cet art de vivre, Gilbert Casasus, professeur émérite en études européennes, franco-suisse et fin connaisseur de la France, souligne le paradoxe permanent qui traverse le pays:

Selon lui, une fracture, qu’il qualifie lui-même «d’intellectuelle», apparue lors du «non» au référendum de 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, n’a cessé de s’élargir, rendant le dialogue entre les différentes couches de la société de plus en plus ardu.

Il estime que les idéaux républicains – liberté, égalité, fraternité et laïcité – sont aujourd’hui en crise. Paradoxalement, la France, jadis championne de l’anti-communautarisme, entretiendrait désormais de nouvelles formes de replis identitaires. «Tandis que les débats sécuritaires alimentent la recherche de boucs émissaires, des succès culturels comme les programmes radiophoniques de France Inter rappellent toutefois la vitalité intellectuelle du pays.»

Qu’en est-t-il des relations bilatérales entre la Suisse et la France?

La Suisse et la France partagent près de 600 km de frontière – et bien plus encore. Paris et Bordeaux ont été les premières villes à accueillir, en 1798, des représentations officielles suisses à l’étranger. À la fin du XIXe siècle, la France était le seul pays à entretenir une représentation diplomatique à Berne.

Plus

Les relations bilatérales sont intenses, notamment dans les régions frontalières. La France est le 5e partenaire commercial de la Suisse, avec 37,5 milliards de francs d’échanges de marchandises en 2023. Plus de 1300 entreprises suisses sont actives en France, créant plus de 300’000 emplois. De plus, la Suisse occupe le troisième rang des investisseurs étrangers en France. En sens inverse, la France est le cinquième investisseur en Suisse, avec plus de 1800 entreprises employant plus de 83’600 personnes.

De nombreuses start-ups se développent de part et d’autre de la frontière, tirant parti d’un écosystème technologique solide en Suisse et d’un marché dynamique en France selon le DFAELien externe. De plus, les deux pays collaborent dans des projets européens comme le CERN ou l’Agence spatiale européenne.

En 2024, précisément 212’143 Suisses vivaient en France, tandis que plus de 172’000 Français résidaient en Suisse. Par ailleurs, selon l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), près de 215’000 frontaliers français traversent chaque jour la frontière pour travailler en Suisse (2022).

Plus

Quelles sont les relations historiques entre la Suisse et la France?

L’affinité helvétique pour la France remonte à l’Antiquité et s’est renforcée au fil des siècles par un phénomène de chaîne migratoire, où les familles faisaient venir leurs proches, expliquait l’historienne Anne Rothenbühler dans cette interview.

L’émigration suisse a toujours été diverse: mercenaires, gardes suisses à Paris, commerçants à Marseille, agriculteurs dans le sud, ouvriers dans le nord, mais aussi filles-mères parties accoucher à Paris au XIXe siècle pour fuir la stigmatisation, sans oublier domestiques, gouvernantes, hôteliers et artistes.

À Lyon, où de nombreux Suisses sont installés, l’histoire remonte au XVIe siècle, époque où la ville était un carrefour commercial majeur. Aujourd’hui, certains y vivent pour des raisons économiques tout en travaillant en Suisse, ou attirés par l’industrie pharmaceutique et chimique locale. (Cap sur Lyon? Lisez cet article).

À Marseille, autre point de passage historique, les Suisses voyaient au XIXe siècle une porte vers les Amériques. La résistante Berthe Albrecht Wild, Suissesse par son père, y a marqué l’histoire, tout comme l’architecte Le Corbusier avec sa célèbre Cité radieuse.

Plus

Stéphanie Leu, présidente de l’Amicale Suisse de la Haute-Marne et historienne de formation, a consacré son mémoire de maîtrise ainsi qu’une partie de sa thèse à l’intégration des Suisses dans son département.

«Jusque dans les années 1950, les Suisses – qui étaient pour l’essentiel fromagers ou agriculteurs – s’intégraient relativement bien, mais faisaient l’objet de jalousies: en raison de leur réussite sociale; de leur neutralité, qui leur permettait parfois d’échapper au service militaire et donc à la guerre; de leur religion protestante; de leur langue, notamment lorsqu’il s’agissait du suisse allemand, souvent assimilé à l’allemand; ou encore de leur métier, car le fromager détenait un savoir dont dépendait la prospérité du village.»

Édité par Samuel Jaberg.