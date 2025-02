Travailler à l’étranger: Comment trouver un job, mode d’emploi

Avant de faire leurs valises, les expatriés et expatriées se concentrent généralement sur la recherche d’un emploi. Keystone

Comment trouver un travail à l'étranger? Voici quelques conseils utiles.

Déambuler dans Manhattan tôt le matin, un «coffee to go» à la main, profiter du charmant art de vivre parisien au quotidien, se promener le long de Bondi Beach, une planche de surf sous le bras, en fin de journée. Vous avez toujours rêvé de quitter la Suisse et de travailler à l’étranger? Ou accompagnez-vous votre partenaire dans son expatriation et cherchez-vous un emploi sur place?

swissinfo.ch s’est entretenu avec différents experts et expertes et fournit ici les réponses aux questions les plus fréquentes.

Vous trouverez d’autres articles utiles sur l’expatriation et la vie à l’étranger sur notre page expatriation, mode d’emploi.

Quels sont les documents nécessaires pour travailler à l’étranger ?

Si vous souhaitez travailler à l’étranger, soyez au clair sur les autorisations de séjour et de travail nécessaires. Dans un pays de l’UE/AELE, les Suisses et Suissesses bénéficient de la libre circulation des personnes et peuvent séjourner et travailler librement.

Dans d’autres pays, des visas ou des permis de travail spéciaux sont souvent indispensables. Renseignez-vous auprès de l’ambassade ou du consulat du pays concerné sur les conditions d’entrée et de séjour. Liens vers les ambassades de certains pays : États-UnisLien externe, CanadaLien externe, ArgentineLien externe, AustralieLien externe.

La coopérative Soliswiss propose des conseils sur des thèmes liés à l’émigrationLien externe et aide à clarifier les questions concrètes quant au travail à l’étranger.

Où devrais-je émigrer?

Ne pensez pas seulement à vos préférences, mais aussi à vos compétences et à votre expérience. Quelles langues maîtrisez-vous? Où l’allemand, le français et l’italien sont-ils demandés? Avez-vous des contacts privés ou professionnels sur place qui vous faciliteront la tâche?

« N’oubliez pas non plus que chaque pays a des règles différentes en matière de préavis et de protection contre le licenciement, qui peuvent être plus ou moins strictes » Colby Clark, agence de recrutement mondiale Airswift Lien externe .

Examinez la situation du marché du travail afin d’évaluer vos chances de manière réaliste: quels sont les métiers recherchés? Renseignez-vous sur les conditions de travail sur place ainsi que sur le coût de la vie pour savoir ce qui entre en ligne de compte – et quel salaire vous pouvez articuler lors d’un entretien d’embauche.

«N’oubliez pas non plus que chaque pays a des règles différentes en matière de préavis et de protection contre le licenciement, qui peuvent être plus ou moins strictes», explique Colby Clark, de l’agence de recrutement mondiale AirswiftLien externe.

Examinez la situation du marché du travail dans votre pays de destination afin d’évaluer de manière réaliste vos chances de trouver un emploi. Mauritius Images / Fabio And Simona

Construisez votre réseau:

Nicole Töpperwien, de la coopérative Soliswiss, résume bien la situation:

«Souvent, le moyen le plus simple de trouver un emploi est de connaître quelqu’un». Nicole Töpperwien, coopérative Soliswiss

Nouez des contacts suffisamment tôt via les réseaux sociaux ou devenez membre d’une association professionnelle spécialisée dans le pays de destination. Julia Meir Lawi, Branch Director à Genève chez le prestataire de services en ressources humaines Robert Half Suisse, insiste: «C’est justement dans un marché du travail jusqu’ici inconnu que les recommandations peuvent ouvrir des portes».

Si vous n’en avez pas déjà un, créez un profil Linkedin. «Un profil Linkedin est aujourd’hui indispensable», souligne Anthony Adam du cabinet de recrutement Page Executive. Les demandeurs et demandeuses d’emploi doivent y mettre en avant les compétences recherchées au niveau international, l’expérience professionnelle pertinente et les connaissances linguistiques qui peuvent leur donner un avantage sur le marché du travail mondial.

Cherchez sur les bons sites:

N’oubliez pas de consulter les plateformes d’emploi locales de votre pays de destination. AFP

Offres d’emploi à l’étranger

Les portails internationaux comme IndeedLien externe, MonsterLien externe, Escape the CityLien externe ou Linkedin JobsLien externe sont un point de départ pour la recherche d’emplois à l’étranger.

Vous trouverez des postes dans toute l’Europe sur EuresLien externe (European Employment Services) – où vous pourrez aussi vous faire conseiller. Cinfo propose une plate-formeLien externe d’emplois dans les organisations internationales; le Forum cinfoLien externe regroupe directement les employeurs et employeuses potentiels.

N’oubliez pas de consulter également les plateformes d’emploi locales de votre pays de destination.

Travailler en France :

Pour un travail en France, il est recommandé de jeter un coup d’œil sur France TravailLien externe, JobboomLien externe ou JobijobaLien externe.

Travailler aux États-Unis :

Pour un emploi aux États-Unis, vous pouvez cliquer sur JoobleLien externe, Us Sponsor meLien externe et USAJobsLien externe.

Travailler en Allemage :

Pour un poste en Allemagne, consultez Make it in GermanyLien externe ou StepstoneLien externe.

Travailler en Australie

Si vous visez l’Australie, consultez Workforce AustraliaLien externe.

Vivre à l’étranger, travailler en Suisse

Il est peut-être envisageable de conserver votre emploi actuel, mais de le mener depuis l’étranger.

Dans les pays où les salaires locaux sont bas, un travail à domicile (remote work) peut s’avérer financièrement intéressant. Il existe aujourd’hui de nombreuses plates-formes à cet effet.

Remote Working JobsLien externe

Working NomadsLien externe

We Work RemotelyLien externe

Indeed Remote Working JobsLien externe

Nicole Töpperwien, directrice de Soliswiss, appelle toutefois à la prudence: «Il est important de s’assurer qu’il s’agit d’une offre sérieuse».

Il faut en outre tenir compte des aspects fiscaux. Pour en savoir plus, consultez cet article:

Où trouver des emplois à l’étranger pour les personnes en reconversion professionnelle?

Vous souhaitez changer totalement de vie, pas seulement de lieu de résidence, mais aussi de profession? Sur WorkwideLien externe, les Suisses et Suissesses germanophones trouveront notamment des emplois pour les personnes qui changent d’orientation professionnelle et celles qui disposent d’un logement.

« Un projet d’émigration demande parfois une certaine flexibilité ». Nicole Töpperwien, coopérative Soliswiss

Nicole Töpperwien: «Think outside the box: si vous êtes ouvert, envisagez un emploi en dehors de votre branche. Les hôtels et les restaurants, par exemple, proposent souvent des postes temporaires ou à temps partiel dans différents domaines. Il peut également être utile de commencer à un niveau de carrière inférieur. Un projet d’expatriation nécessite parfois une certaine flexibilité».

Vous trouverez ici des liens vers certains services d’orientation professionnelle dans différents paysLien externe.

Mon diplôme est-il reconnu?

Il est tout d’abord important de déterminer si votre profession est réglementée dans votre pays de destination. Pour l’UE, vous pouvez vous faire une idée iciLien externe et auprès du réseau ENIC-NARICLien externe (European Network of Information Centres and National Academic Recognition Information Centres). Si vous avez des questions, adressez-vous directement au centre d’orientation correspondant de votre paysLien externe de destination.

Différentes autorités suisses délivrent des attestations de qualifications – par exemple pour les enseignants suissesLien externe qui souhaitent travailler à l’étranger ou pour les professions médicalesLien externe.

Si votre profession n’est pas réglementée, c’est l’employeur ou l’employeuse qui décide s’il ou elle reconnaît les diplômes ou les titres helvétiques.

Orientation.ch et le Département fédéral des affaires étrangèresLien externe (DFAE) fournissent de plus amples informations sur la reconnaissance des diplômes suissesLien externe.

N’oubliez pas que certains employeurs, notamment les institutions officielles, imposent des traductions certifiées de vos diplômes.

Adaptez votre dossier de candidature aux exigences du pays de destination. «Étudiez la culture de travail locale. Informez-vous sur les pratiques courantes en matière de candidature et de travail», recommande Julia Meir Lawi. Les bureaux de recrutement actifs sur place ont une connaissance approfondie du marché du travail local, des tendances sectorielles et des nuances culturelles.



Vous trouverez des conseils spécifiques à chaque

pays dans cet article :

