Explosion d’un camion-citerne à Mexico: le bilan grimpe à 8 morts

Keystone-SDA

Le bilan humain de l'explosion mercredi d'un camion transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico s'est alourdi, passant à huit morts. Par ailleurs, une vingtaine de personnes dans un état critique, ont indiqué jeudi les autorités locales.

(Keystone-ATS) Un précédent bilan faisait état de six personnes décédées et 90 blessés.

«C’est avec grand regret que nous confirmons le décès de huit personnes», a déclaré la maire de la capitale, Clara Brugada, lors d’une conférence de presse au lendemain de l’accident survenu à Iztapalapa, une zone très peuplée de l’est de la capitale mexicaine.

Au total, 94 personnes ont été blessées dans l’explosion, a détaillé Mme Brugada. Parmi elles, 22 personnes, dont le conducteur du camion-citerne, sont «dans un état critique», certaines souffrant de brûlures au troisième degré, et six «dans un état grave». Près de 70 personnes sont hospitalisées.

Le camion, qui transportait près de 50’000 litres de gaz, s’est renversé mercredi après-midi alors qu’il circulait sur une artère très fréquentée.

Vitesse excessive ?

«Un énorme nuage toxique s’est formé, qui s’est finalement enflammé et a provoqué les flammes» immenses visibles de loin, a expliqué Myriam Urzua, secrétaire à la gestion des risques et à la protection civile de la ville.

La justice enquête sur les causes de l’accident. La procureure de Mexico, Bertha Alcalde, a jugé «probable» qu’il ait été causé par «un excès de vitesse».

La maire de Mexico a affirmé que son administration chercherait à règlementer la circulation des véhicules transportant des combustibles dans la mégapole de 9,2 millions d’habitants, afin d’éviter de nouveaux drames.

«Il ne s’agit pas seulement de sanctions ou de réparations, mais également de s’assurer que cela ne se reproduise pas», a abondé jeudi la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, dans sa conférence de presse matinale, en déplorant un accident «tragique».

Les organismes fédéraux chargés de délivrer les permis pour le transport de substances dangereuses reverront les réglementations, a-t-elle promis.

Dans les médias locaux comme sur les réseaux sociaux, des images circulent montrant des victimes avec leurs vêtements rongés par les flammes et des brûlures sur la peau.

Des centaines de secouristes et de militaires ont participé mercredi aux opérations de secours.

Sur les lieux de l’explosion ont été retrouvées les carcasses noircies de véhicules, sans pneus et les vitres soufflées.

Quelque 1,8 million de personnes vivent à Iztapalapa, l’une des zones les plus habitées du pays.

Les accidents sont fréquents au Mexique, pays de quelque 130 millions d’habitants aux normes de sécurité parfois mal respectées.

Lundi, dix personnes avaient été tuées et 41 blessées dans une collision entre un train et un bus sur un passage à niveau à Atlacomulco, à une soixantaine de kilomètres du centre de Mexico.