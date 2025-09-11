La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Explosion d’un camion-citerne à Mexico: le bilan grimpe à six morts

Keystone-SDA

Le bilan humain de l'explosion mercredi d'un camion transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico s'est alourdi, passant à six morts et une vingtaine de personnes dans un état critique, ont indiqué jeudi les autorités locales.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un précédent bilan faisait état de quatre personnes décédées et 90 blessés.

«Nous avons deux personnes décédées en plus des quatre mentionnées hier soir», a déclaré à la radio Enfoque Noticias Myriam Urzua, secrétaire de la gestion des risques et de la protection civile de la capitale.

Parmi les 90 blessés causés par l’accident, dix ont pu quitter l’hôpital mais 23 sont dans un «état critique» avec des brûlures, certaines au deuxième et troisième degrés, sur plus de 70% de leur corps, a-t-elle ajouté.

Trois autres personnes sont «dans un état grave», a-t-elle précisé, en appelant à un renforcement de la réglementation du transport de substances inflammables.

L’impressionnante explosion, survenue à Iztapalapa, une zone très peuplée de l’est de la capitale, a également provoqué d’importants dégâts matériels.

Des centaines de secouristes et de militaires ont participé mercredi aux secours d’urgence.

Le parquet a ouvert une enquête sur les causes de l’accident. Selon les premiers éléments de l’enquête, le camion-citerne, qui transportait 50’000 litres de gaz, n’était pas assuré pour ce genre de transport.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision