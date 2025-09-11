Explosion d’un camion-citerne à Mexico: le bilan grimpe à six morts

Keystone-SDA

Le bilan humain de l'explosion mercredi d'un camion transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico s'est alourdi, passant à six morts et une vingtaine de personnes dans un état critique, ont indiqué jeudi les autorités locales.

1 minute

(Keystone-ATS) Un précédent bilan faisait état de quatre personnes décédées et 90 blessés.

«Nous avons deux personnes décédées en plus des quatre mentionnées hier soir», a déclaré à la radio Enfoque Noticias Myriam Urzua, secrétaire de la gestion des risques et de la protection civile de la capitale.

Parmi les 90 blessés causés par l’accident, dix ont pu quitter l’hôpital mais 23 sont dans un «état critique» avec des brûlures, certaines au deuxième et troisième degrés, sur plus de 70% de leur corps, a-t-elle ajouté.

Trois autres personnes sont «dans un état grave», a-t-elle précisé, en appelant à un renforcement de la réglementation du transport de substances inflammables.

L’impressionnante explosion, survenue à Iztapalapa, une zone très peuplée de l’est de la capitale, a également provoqué d’importants dégâts matériels.

Des centaines de secouristes et de militaires ont participé mercredi aux secours d’urgence.

Le parquet a ouvert une enquête sur les causes de l’accident. Selon les premiers éléments de l’enquête, le camion-citerne, qui transportait 50’000 litres de gaz, n’était pas assuré pour ce genre de transport.