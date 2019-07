Une explosion, suivie d'un incendie qui a été maîtrisé, s'est produite mercredi en fin de matinée dans une malterie située dans la zone portuaire de Strasbourg, selon la préfecture du Bas-Rhin. Il n'y a pas eu de blessés.

L'explosion, dont l'origine est inconnue, s'est produite "vers 11h30" dans un "bâtiment de transformation de la société des Malteries d'Alsace", dans le quartier Port du Rhin, à l'est de la ville, selon un communiqué de la préfecture. L'explosion "a provoqué un incendie", selon le communiqué, qui précise que 39 véhicules et 84 sapeurs-pompiers sont sur place. Le sinistre "est à présent maîtrisé", a précisé plus tard la préfecture.

Aucun blessé n'est à déplorer et les 35 employés présents sur le site ont été évacués, selon la même source, qui précise que le centre opérationnel départemental (COD) a été activé. Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi autour du site et évacué par les forces de l'ordre, poursuit la préfecture, qui recommande "d'éviter le secteur et de laisser passer les véhicules de secours".

