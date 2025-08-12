La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Explosion dans une usine d’explosifs au Brésil: 9 disparus

Keystone-SDA

Une forte explosion accidentelle dans une usine de matériaux explosifs dans le sud du Brésil a fait mardi neuf disparus, ont annoncé les autorités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Six hommes et trois femmes sont portés disparus dans cet accident qui s’est produit vers 6 heures du matin, heure locale, dans la région métropolitaine de Curitiba, capitale de l’État du Paraná, selon la porte-parole des pompiers, Luisana Guimaraes.

Les forces de sécurité, aidées par des chiens, participent aux recherches pour retrouver les victimes. Plusieurs personnes ont également été blessées et ont été prises en charge dans des hôpitaux voisins.

« La zone de l’explosion a été détruite. Dans un rayon d’environ 1,5 km, des maisons ont été touchées, avec des vitres brisées, des structures endommagées, une énorme onde de choc », a expliqué la porte-parole.

Les images diffusées par les pompiers du Paraná après avoir maîtrisé l’incendie montraient un immense terrain jonché de débris.

Les causes de l’accident font l’objet d’une enquête, ont déclaré les dirigeants de la société Enaex Brasil, propriétaire de l’usine, lors d’une conférence de presse.

La société met en oeuvre un plan d’urgence pour apporter un soutien psychologique aux victimes et à leurs familles, ont-ils ajouté.

Selon les autorités, les habitants de plusieurs localités voisines ont entendu la détonation.

