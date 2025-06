Exposition des enfants aux pesticides: résultats rassurants

Keystone-SDA

En 2023, le Service de la santé publique du canton du Valais avait mandaté l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) afin de connaître l'impact d'une exposition aux pesticides chez les enfants. Les résultats se veulent plutôt rassurants.

(Keystone-ATS) L’étude visait à explorer l’association à court terme entre l’exposition aux pesticides et la santé respiratoire chez les élèves d’école primaire vivant à proximité de vignobles et de vergers. L’étude a distingué les effets de la pollution atmosphérique et du pollen, de ceux liés à l’exposition aux pesticides.

Aucune association n’a été relevée entre l’exposition des enfants aux pesticides et des symptômes tels que la toux ou des difficultés respiratoires. L’étude a démontré la baisse légère de certaines valeurs mesurées de la fonction pulmonaire, « mais ces corrélations étaient fluctuantes et dépendantes de la méthode statistique utilisée », précise l’étude.

Aucun symptôme grave n’a été détecté. Les pesticides pulvérisés à proximité du domicile des enfants constituent un facteur aggravant.