Exposition sur les livres d’or aux Archives de Neuchâtel

Les Archives de la Ville de Neuchâtel organisent dès jeudi et jusqu'au 1er février 2026 une exposition sur les livres d'or. Les visiteurs pourront découvrir la signature de l'ancien président français François Mitterrand, en visite à Neuchâtel, ou celle de la princesse Grace de Monaco de passage à la chocolaterie Suchard.

(Keystone-ATS) Souvent mis de côté par la recherche historique, ces documents sont « des témoins précieux de notre histoire individuelle et collective », a indiqué la Ville de Neuchâtel. « Signatures de célébrités, messages d’anonymes, dessins spontanés ou mots d’adieu: le livre d’or est à la fois familier, social et culturel, mais injustement délaissé par la recherche historique ».

Pour les archivistes de la Ville, loin d’être tournés vers le passé, « les livres d’or nous parlent surtout de notre besoin fondamentalement humain de partager, de témoigner et de garder une trace ». Ces objets sont à la fois uniques et communs, à la croisée de l’intime et du collectif.

Les visiteurs pourront découvrir le livre d’or du bar Au 21, témoin d’une page qui se tourne pour plusieurs générations ou les volumes de la Ville de Neuchâtel signés par des figures illustres comme François Mitterrand. Des livres d’or d’associations, d’entreprises ou de sociétés sont également à feuilleter.

Ces documents ont dévoilé des pépites inattendues, comme la signature de J.R.R. Tolkien dans un refuge de montagne ou celle de Grace de Monaco à la chocolaterie Suchard.