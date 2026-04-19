Fête du lac: la Société de Sauvetage d’Estavayer célèbre ses 75 ans

Keystone-SDA

La Société de Sauvetage d'Estavayer-le-Lac (SSE) célèbrera ses 75 ans en organisant la Fête du lac les 22 et 23 août prochain. La Place Nova Friburgo se transformera pour l'occasion en un espace de découvertes, de rencontres et d'activités lacustres.

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(Keystone-ATS) Le samedi, des joutes lacustres ouvertes au public auront lieu avec des activités dans et hors de l’eau. En parallèle, des joutes entre sections de sauvetage romandes animeront la Nouvelle Plage. En soirée, une Beach Party est également au programme, avec le concert du groupe régional Danger Zèbre, indique la SSE dans un communiqué.

Le dimanche, la place Nova Friburgo accueillera stands, animations et conférences, portés par différents acteurs du monde lacustre. Le public aura l’occasion de s’initier à diverses disciplines et d’échanger avec des passionnés.

Une quinzaine d’organisations liées au milieu lacustre et à la sécurité, telles que la police du lac, la REGA, le club de plongée, d’aviron ou encore l’Association de la Grande Cariçaie, prendront part aux festivités. L’objectif est également de sensibiliser le public à la prévention des noyades, tout en valorisant l’engagement et le dynamisme des acteurs locaux.

La SSE a été fondée en 1951 à l’occasion du Championnat Suisse de Grand Fond à Estavayer-le-Lac. Elle compte aujourd’hui plus de 230 membres. Un souper de soutien-anniversaire est prévu le vendredi soir 21 août sur la Place Nova Friburgo.