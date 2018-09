Droits d’auteur

Un renfort venu de Catalogne 10. septembre 2018 - 10:18 Le leader catalan Carles Puigdemont à la Fête du peuple à Delémont. Les autonomistes ont fait salle comble ce week-end grâce à la présence de cette personnalité. Carles Puigdemont a demandé le respect de la volonté du peuple afin de permettre à la ville de Moutier de quitter le canton de Berne pour le Jura. Les autonomistes ont adopté à l’unanimité une résolution pour rappeler ses responsabilités à la Confédération. L’autre camp, celui des pro-bernois, se dit surpris de ces critiques envers le Conseil fédéral et appelle à calmer le jeu.