Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Keystone-SDA

A Mollis (GL), les sept cercles de sciure ont été mis en place lundi pour accueillir la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Les 37 tonnes de matériau ont été acheminées par hélicoptère pour préserver intacte une pelouse cultivée pour l'occasion.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Trois phases de vol ont été nécessaires pour acheminer les tonnes de sciure emballées dans d’énormes bâches jusqu’à l’arène du Glarnerland. D’ordinaire, la sciure est transportée par camions.

Or, le gazon de l’arène de lutte suisse est aussi au cœur de l’événement: depuis qu’il a été semé à l’automne dernier, il est strictement interdit de le fouler, a indiqué une porte-parole de la FFLS à Keystone-ATS. Des camions y laisseraient des traces indélébiles.

Le transport par hélicoptère jusqu’au terrain de l’aérodrome où se déroulera la manifestation à la fin août se révèle en outre moins coûteux et plus efficace. Quant à la sciure produite localement, elle sera transformée une fois la fête finie en panneaux de particules et en granulés de bois.

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d'avenir: celle d'un progrès constant. Mais qu'en est-il réellement?

Participez à la discussion
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu'avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l'étranger?

Participez à la discussion
Voir la discussion
