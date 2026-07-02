Fête fédérale de lutte 2031: Neuchâtel en campagne

Keystone-SDA

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Neuchâtel croit en ses chances d'organiser la Fête fédérale de lutte suisse en 2031. Une compagne de promotion au niveau national, et en particulier en Suisse alémanique, est lancée cet été. Une fontaine en bois, caractéristique des fêtes de lutte sera installée à Champ -du-Moulin (NE), haut lieu du tourisme pédestre.

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(Keystone-ATS) «Grâce à un dossier technique solide, un appui à l’échelle du canton et un positionnement géographique idéal, le comité de la candidature neuchâteloise croit fermement en ses chances», a-t-il rappelé jeudi. Le site retenu sera désigné le 21 mars 2027 par les délégués de l’Association fédérale de lutte suisse.

Les porteurs du projet neuchâtelois ont choisi de séduire les Alémaniques en installant une fontaine en bois à Champ-du-Moulin, lieu très fréquenté par ceux-ci, car à mi-parcours des Gorges de l’Areuse et à proximité du Creux-du-Van. Un code QR sur la fontaine permettra d’accéder directement au site internet de la candidature et à la vidéo présentant le projet.

La promotion se fera également par la présence physique du comité de candidature dans diverses fêtes d’associations en Suisse alémanique. Elle permettra de présenter les caractéristiques du site de la Plaine d’Areuse ainsi que de sensibiliser le monde de la lutte aux atouts de la candidature neuchâteloise.

Concepts pour la mobilité et l’hébergement

Le dossier technique «est aujourd’hui bouclé. Deux des principaux enjeux que sont la mobilité et l’hébergement s’appuient sur des concepts qui garantissent 40’000 lits dans la région neuchâteloise et une accessibilité tant en transport public qu’en véhicules automobiles, le tout à proximité du site de la manifestation», ont précisé les porteurs du projet.

Organisées tous les trois ans selon un tournus entre les différentes régions de Suisse, les fêtes fédérales de lutte suisse sont l’un des principaux événements sportifs du pays. Elles réunissent les 270 meilleurs lutteurs qui l’espace d’un week-end s’affrontent dans une enceinte réunissant plus de 50’000 spectateurs auxquels viennent s’ajouter 150’000 visiteurs par jour qui souhaitent s’imprégner de l’ambiance de cet événement.

La dernière Fête fédérale de lutte suisse en terre neuchâteloise s’est déroulée en 1972 à La Chaux-de-Fonds, après avoir accueilli en 1908 la toute première édition romande.