Fête fédérale de yodel: un cortège à travers Bâle sous la canicule

Keystone-SDA

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La 32e Fête fédérale de yodel à Bâle s'est achevée dimanche par le traditionnel cortège. Participants et spectateurs ont bravé des températures dépassant les 35 degrés dans le centre de la cité rhénane.

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(Keystone-ATS) Le départ du cortège a été donné vers 14h00 sur la Münsterplatz. Dans certaines rues, le public était massé dans les zones à l’ombre. Il était clairsemé sur le pont de la Mittlere Brücke, en plein soleil, avant que la foule ne redevienne plus dense dans les rues plus ombragées, a constaté Keystone-ATS.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et les conseillers d’Etat des deux Bâle ont participé au défilé, avec les formations de yodleurs, des joueurs de cors des Alpes et les lanceurs de drapeaux. Les fifres et tambours, typiques du carnaval de Bâle, étaient également présents.

Rassembler ville et campagne

Quelque 200’000 visiteurs étaient attendus pour écouter 12’000 yodleurs lors de cette 32e fête fédérale placée sous le mot d’ordre «Ville et campagne, ensemble». Une devise marquant le souhait de réunir et de faire échanger des gens provenant des différentes réalités de vie qui font la Suisse.

Les concours ont eu lieu sur douze sites dans les catégories solo, duo, trio, quatuor à octuor et groupe. Il existe aussi trois disciplines pour les jeunes yodleurs. Diverses formations membres de l’Association romande des yodleurs (ARY) étaient représentées à Bâle. L’ARY réunit les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et le Valais.