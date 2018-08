Ce contenu a été publié le 27 juillet 2018 17:00 27. juillet 2018 - 17:00

A l’occasion de la Fête nationale du 1er Août, le président de la Confédération Alain Berset délivre le message des autorités aux Suisses de l’étranger.

Elles et ils sont 752’000 à vivre hors des frontières du pays, constituant le troisième plus grand canton suisse – après Zurich et Berne, mais avant celui de Vaud. Et c’est «le plus hétérogène des cantons», rappelle Alain Berset. Ce qui unit ses habitants répartis dans le monde entier, c’est «un regard à distance mais confiant, un regard sur l’essentiel».

«La Suisse s’engage pour la loyauté et le respect mutuel dans les relations internationales. Car les États ne sont pas seulement des concurrents, ce sont aussi des partenaires», rappelle le président de la Confédération. Et d’insister sur le fait que «la Suisse, de par sa petite taille, dépend largement de relations internationales fondées sur des règles. Notre pays se porte garant de ces règles. Notamment avec la Genève internationale, où l’ONU a son siège européen, et l’Organisation mondiale du commerce».

Evoquant l’Europe (où vivent la plupart des expatriés), Alain Berset souligne encore que «nous vivons aujourd’hui sur un continent en paix […]. L’intégration européenne y a contribué de manière décisive. Nous devons tout faire pour une politique qui s’engage en faveur de la paix, de la sécurité et de relations commerciales réglementées. Car une telle politique renforce aussi la Suisse».

