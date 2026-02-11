La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fabrice Thétaz, nouveau président de l’Union des villes valaisannes

Keystone-SDA

Fabrice Thétaz est le nouveau président de l'Union des villes valaisannes (UVV). Le Montheysan succède à Philippe Varone, le président de la Ville de Sion, qui quitte la fonction après quatre ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Président de la Ville de Monthey depuis le 1er janvier 2025, Fabrice Thétaz (PLR) a été élu pour un mandat de quatre ans à la tête de l’UVV, selon un communiqué de presse diffusé mercredi par la Ville de Monthey.

Avant de devenir le successeur de Stéphane Coppey (Le Centre) à la tête de la commune de Monthey, Fabrice Thétaz (38 ans) a été conseiller général, président du législatif, conseiller municipal, puis vice-président de la cité chablaisienne.

Neuf membres

Créée en 1992, l’UVV réunit les présidents et secrétaires municipaux de neuf villes valaisannes «historiques», à savoir Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Loèche, Viège, Naters et Brigue. Malgré leurs 10’000 habitants, les communes de Collombey-Muraz, Crans-Montana et Val-de-Bagnes n’en font pas partie n’ayant pas le statut de ville.

Le but de l’UVV est de promouvoir les intérêts communs et particuliers, de sauvegarder les compétences des villes valaisannes, ainsi que de favoriser la coordination des études et la collaboration entre ses membres.

