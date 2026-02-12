Comment nous travaillons: nos podcasts

Série Comment nous travaillons , Épisode 11: Plusieurs de nos lectrices et lecteurs sont curieux de savoir comment nous produisons nos podcasts, notamment les podcasts multilingues. Dans cette vidéo, Jo Fahy, responsable de la distribution et des formats chez Swissinfo, explique le processus.

2 minutes

Je dirige diverses équipes de spécialistes de la distribution et de journalistes multimédias qui créent du contenu multilingue pour une série de plateformes en ligne. Je supervise le développement stratégique de nos produits podcast et vidéo, en favorisant la création de contenus innovants et l'engagement du public. Après avoir suivi une formation de journaliste audiovisuel à la City University de Londres, j'ai travaillé en production et à l'antenne en tant que journaliste ou collaborateur pour toute une série de programmes télévisés et radiophoniques aux heures de grande écoute chez des diffuseurs de premier plan tels que la BBC, NPR, Deutsche Welle et divers réseaux commerciaux. Isabelle Bannerman

Mon travail est axé sur l'engagement avec vous, notre public, et sur le renforcement de la confiance dans notre journalisme. Je développe des outils d'engagement tels que des débats multilingues et j'aide à distribuer notre contenu aux utilisateurs sur toutes les plateformes. Ancienne infirmière, j'ai ensuite poursuivi des études de linguistique anglaise et de médias où j'ai développé un vif intérêt pour le journalisme et l'information à l'ère numérique.

Deutsch de Wie wir arbeiten: Podcasts lire plus Wie wir arbeiten: Podcasts

Bien que certains de nos podcasts ne soient conçus et produits que dans une seule langue, nous en publions de plus en plus en deux langues, voire davantage. Les recherches effectuées par nos journalistes peuvent ainsi toucher un public plus large à travers le monde.

Pour autant, nos podcasts multilingues ne sont pas des copies conformes. Le choix de présentatrices et présentateurs différents, des variations dans les textes et les styles, ainsi que des éléments de contexte adaptés au public visé contribuent à créer des podcasts uniques, quelle que soit la langue choisie par nos auditeurs et auditrices.

Nos podcasts en français:

Adieu, merci la Suisse: Notre podcast consacré aux multiples facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger. Aussi disponible en allemand (Ade, merci Schweiz).

Cellules Perdues: Que signifie perdre quelque chose d’aussi précieux que notre ADN? C’est l’une des nombreuses questions que pose «Cellules perdues». Cette série captivante de podcasts d’investigation dévoile les histoires humaines qui se cachent derrière les promesses et les échecs des banques privées de cellules souches en Suisse. Également disponible en anglais (Lost Cells) et en espagnol (Madre Célula).

Dangereux Millions: Dans ce podcast sur l’argent sale du crime organisé, les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet racontent six affaires de criminalité en col blanc qui ont toutes pour point commun la Suisse, et ses banques. Ou comment un petit pays qui cultive la discrétion est devenu au fil du temps la «lessiveuse» pour des escrocs du monde entier, de la mafia américaine, aux narcos mexicains, en passant par la Russie.

Traduit et adapté de l’anglais par Pauline Turuban