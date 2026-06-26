Nous produisons des podcasts

Notre animatrice de The Swiss Connection, Jo Fahy, en compagnie de notre spécialiste de l’intelligence artificielle et des technologies, Matthew Allen, dans le studio de la SSR lors de l’enregistrement d’un épisode consacré à la fabrication de puces électroniques en Suisse. SWI swissinfo.ch

Depuis 90 ans, Swissinfo informe les Suissesses et les Suisses de l’étranger ainsi qu’un public international en plusieurs langues. Avec nos podcasts, nous renouons avec la tradition de Radio Suisse Internationale, qui faisait autrefois entendre nos voix aux quatre coins du monde grâce aux ondes courtes.

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4 minutes

Dans la chambre froide de l’Université de Berne, des carottes de glace provenant de l’Antarctique sont conservées à –50 °C. Le climatologue Florian Krauss fait découvrir son travail à nos auditrices et auditeurs. SWI swissinfo.ch

Notre podcast scientifique en anglais, «The Swiss Connection», est consacré aux sciences, à la recherche, aux technologies et à l’innovation en Suisse. Les sujets abordés sont très variés: du changement climatique à la médecine, en passant par l’intelligence artificielle ou encore la recherche spatiale. Autant de thèmes d’intérêt international pour lesquels la Suisse développe des solutions ou apporte son propre regard.

Les sciences et la recherche constituent l’un des axes éditoriaux de Swissinfo. Même lorsque les travaux sont menés principalement en Suisse, ils revêtent souvent une dimension géopolitique. Ces sujets répondent également à l’intérêt de nos utilisatrices et utilisateurs pour l’économie, qu’il s’agisse par exemple de la production suisse de semi-conducteurs ou de l’industrie pharmaceutique. La recherche offre en outre une excellente occasion de mettre en lumière les liens étroits qui unissent la Suisse au reste du monde.

Le podcast nous permet d’approfondir certains thèmes déjà traités dans nos articles et nos vidéos. Alors que les vidéos destinées aux réseaux sociaux sont souvent limitées à 90 secondes, un épisode de podcast de 15 ou 20 minutes trouve pleinement sa place. Ce format s’écoute facilement pendant une séance de sport, une promenade ou les tâches du quotidien.

Contenu externe

Mais comment produire des contenus audio avec des ressources limitées?

Pour réaliser une courte vidéo, nos journalistes passent entre une demi-journée et une journée entière sur le terrain. Même pour une vidéo de 90 secondes, nous tournons de nombreuses séquences et menons de longs entretiens. Après tout, il est impossible de savoir à l’avance quand surviendra le meilleur moment ou quand sera prononcée la phrase décisive.

Le travail de montage consiste à aller à l’essentiel. Pourtant, les images et les enregistrements recueillis contiennent presque toujours bien davantage que ce qu’un court format Instagram permet de montrer, en particulier pour un public désireux d’obtenir plus d’informations et davantage de contexte.

Giannis Mavris à moto dans les rues du Bangladesh. Des ambiances sonores comme celle-ci transportent nos auditrices et auditeurs à l’autre bout du monde. Dans cet épisode, un chercheur suisse enquête sur les inondations. SWI swissinfo.ch

C’est ainsi que, ces dernières années, nous avons commencé à transformer les bandes-son de nos reportages vidéo en podcasts. Même lorsqu’une image est trop instable pour être utilisée, la piste audio recèle souvent des passages passionnants. Dans le meilleur des cas, nous emmenons notre public avec nous sur le terrain et lui faisons partager notre manière d’aborder un sujet et de découvrir les explications des scientifiques.

Pour cela, nous utilisons de longs extraits d’entretiens et de conversations, des déambulations dans des laboratoires où l’on nous explique certains détails, mais aussi des sons d’ambiance qui plongent les auditrices et les auditeurs au cœur de l’action. Nous intégrons également les enregistrements réalisés par nos journalistes de la rédaction, qu’ils aient été effectués sur place avec un enregistreur ou à distance par visioconférence. Lorsque certains sons font défaut, les récits de nos journalistes prennent le relais.

Plus

Plus Fabrique de SWI Comment nous travaillons: nos podcasts Ce contenu a été publié sur Découvrez comment nous produisons nos podcasts multilingues sur la science, la politique et bien plus encore. lire plus Comment nous travaillons: nos podcasts

Notre animatrice, Jo Fahy, guide chaque épisode de The Swiss Connection. Elle y reçoit une ou un journaliste vidéo, ou encore une ou un journaliste de la rédaction ayant mené les recherches approfondies sur le sujet et réalisé un article ou une vidéo.

Les entretiens réalisés par visioconférence trouvent également leur place dans nos épisodes. Ici, notre journaliste spécialisée dans les questions pharmaceutiques Jessica Davis Plüss (à droite) s’entretient avec Christina Röcke, psychologue à l’Université de Zurich, au sujet de la longévité. SWI swissinfo.ch

Le podcast Swiss Connection paraît généralement sous la forme de quatre saisons de six épisodes par an. Les chercheuses et chercheurs qui interviennent dans notre podcast se disent souvent ravis de l’épisode réalisé et du temps que nous pouvons consacrer à leur domaine de prédilection.

Swissinfo, la voix de la Suisse à l’étranger? Le podcast en est une nouvelle illustration.