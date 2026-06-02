Rapport annuel 2025 de SWI swissinfo.ch

Rapport annuel 2025 de swissinfo.ch SWI swissinfo.ch

33 minutes

En 2025, SWI swissinfo.ch a encore consolidé sa position de prestataire du mandat de service public de la SSR à l’international, multilingue et indépendant sur le plan journalistique, dans un contexte d’incertitude et de tensions géopolitiques renforçant le besoin d’explications. Avec 49 millions de visites et 37 millions de visiteurs uniques, l’audience de Swissinfo a augmenté sensiblement. Le nombre d’utilisateurs réguliers a lui aussi poursuivi sa hausse.

Il faut y voir la pertinence d’un modèle qui multiplie les perspectives suisses, les décrypte et les inscrit dans leurs interdépendances, le tout au bénéfice d’un public international.

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Plus A notre propos Faits et chiffres 2025 Le média international suisse en dix langues SWI swissinfo.ch en un coup d’oeil. lire plus Faits et chiffres 2025

En ce qui concerne le contenu, l’accent a été mis en 2025 sur des thèmes où la Suisse était très visible sur la scène internationale: bouleversements géopolitiques, neutralité et sécurité, diplomatie internationale, économie et place financière, événements climatiques et naturels, évolutions technologiques, processus démocratiques et votations. Swissinfo est resté un vecteur essentiel d’informations, d’explication et de participation pour les Suisses de l’étranger en leur proposant des contenus spécifiques, qu’il s’agisse de services, d’analyses ou de mise en relation de la communauté.

En 2025, cette offre a confirmé sa pertinence. Swissinfo met la Suisse en lumière à l’international et en dix langues, tout en la rendant intelligible. Par un travail journalistique indépendant, qui consiste à mettre en perspective des évolutions politiques, sociales et économiques en tenant compte de contextes culturels et médiatiques parfois très différents, cette offre contribue de manière significative à donner une image à la fois crédible, nuancée et compréhensible de la Suisse à l’international.

Au fil des dix espaces linguistiques couverts par Swissinfo, nos journalistes et la rédaction en chef ont regroupé les informations locales ou relatives à la Suisse qui ont le plus intéressé ou fait débattre nos publics l’an dernier:

Accéder directement aux rétrospectives par langue: Allemand │Français │Italien │Anglais│ Arabe Chinois │Japonais │Portugais │Russe │ Espagnol

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Allemand

Depuis les années 1930, avec notre production en allemand, nous contribuons à familiariser le public aux thématiques helvétiques. Nous permettons aussi à la Cinquième Suisse partout sur la planète de se sentir activement reliée à sa patrie d’origine.

L’allemand est depuis toujours au cœur de l’offre à destination de la Cinquième Suisse. Depuis les débuts du service des ondes courtes, la langue allemande est un moyen de relier les Suisses de l’étranger à leur pays d’origine. À l’international, elle met en lumière la Suisse en tant qu’État démocratique, fédéral et indépendant. Aujourd’hui, l’offre en langue allemande poursuit sa vocation par voie numérique: elle s’adresse à un public qui suit la Suisse à distance, mais conserve des liens, qu’ils soient politiques, juridiques ou biographiques.

La hausse des loyers et des prix de l’immobilier est un sujet récurrent en Suisse. Le 28 septembre 2025, les électeurs ont supprimé la valeur locative: 57,7% d’entre eux ont dit oui à la modification constitutionnelle. Cela met fin à un débat politique qui durait depuis des décennies. Keystone / Gaetan Bally

Swissinfo s’adresse aux Suisses de l’étranger, mais aussi aux personnes qui envisagent d’émigrer ou se posent des questions concrètes sur la vie, les droits et l’appartenance à la Suisse. Alors que la participation politique, les informations pratiques et le maintien d’un lien avec la Suisse revêtent une importance toute particulière, Swissinfo propose des repères, des mises en perspective et un lien pouvant profiter à ces groupes cibles.

L’engouement pour les articles sur l’appartenance, les droits civiques et les réalités des Suisses de l’étranger démontre l’importance de ce besoin de mise en perspective et d’accompagnement. On citera à titre d’exemple le cas d’une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion ou cet autre article consacré aux pertes surprenantes de nationalité suisse:

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Plus Cinquième Suisse Perte de la nationalité suisse – une réalité surprenante pour beaucoup Ce contenu a été publié sur De nombreux Suisses de l’étranger ont perdu la nationalité suisse – souvent inconsciemment ou en raison de règles historiques. Leurs histoires montrent la profondeur de cette perte. lire plus Perte de la nationalité suisse – une réalité surprenante pour beaucoup

En 2025, cette pertinence s’est manifestée dans l’utilisation du site: la version germanophone de Swissinfo a enregistré une hausse de 33% du nombre de visites. Cette croissance est liée au développement stratégique de l’offre destinée à la Cinquième Suisse. L’accent est mis sur les contenus qui facilitent la participation politique, expliquent les réalités de la vie à l’étranger et présentent les évolutions du pays de manière compréhensible pour la diaspora. À ce titre, signalons les informations portant sur les élections et les votations et les sujets serviciels touchant à la citoyenneté, aux documents d’identité ou aux questions bancaires. Cela inclut aussi diverses contributions qui éclairent les particularités suisses et cultivent le lien avec la Suisse, en dépit de la distance.

La communauté utilise cette offre via différents canaux. Outre le site web, les newsletters et l’application SWIplus qui a été récemment mise à jour, les formats plus axés sur les situations de vie et les périodes de transition gagnent en importance. C’est le cas du podcast bilingue «Ade merci, Schweiz» / «Adieu, merci la Suisse», lancé en 2025, qui s’adresse aux personnes ayant récemment émigré ou se préparant au départ:

Contenu externe

En clair, la production en langue allemande illustre ce que Swissinfo apporte à la Cinquième Suisse: une offre journalistique indépendante qui permet de participer à la vie politique, fournit des informations pratiques et favorise le maintien du lien avec la Suisse par-delà la distance géographique.

Français

Notre offre francophone relie la Suisse à la francophonie internationale et renforce la participation démocratique, la diplomatie et le sentiment d’appartenance.

Le français est à la fois langue nationale, langue culturelle internationale et langue de la diplomatie. Historiquement, l’offre en français se justifie doublement. Elle sert à informer les Suisses de l’étranger francophones et, dans le même temps, matérialise la présence de la Suisse au sein du vaste espace francophone, qui s’étend de l’Europe au Canada en passant par les régions d’Afrique et les organisations internationales. Genève, centre de la diplomatie multilatérale et de la tradition humanitaire de la Suisse, témoigne du fait que l’importance du français dépasse le seul plurilinguisme de la Suisse.

Alors que l’administration Trump a gelé l’aide étrangère américaine et que les budgets consacrés à la coopération internationale sont réduits partout dans le monde, Genève est confrontée à une nouvelle réalité: la pression s’intensifie à bien des égards. Keystone / Salvatore Di Nolfi

L’offre francophone de Swissinfo s’adresse elle aussi à un public qui suit la Suisse et son actualité depuis l’étranger et demeure étroitement lié à ce pays. Cela inclut les Suisses de l’étranger, mais aussi les personnes qui se préparent à partir ou qui, selon leur situation individuelle, sont en quête d’informations sur leurs droits, la vie quotidienne et les droits politiques. Swissinfo développe à leur intention une offre qui permet d’appréhender clairement les évolutions en Suisse et de rester connecté aux débats politiques et sociaux malgré la distance. L’un des articles les plus lus en français en 2025 traite de la menace d’expulsion pesant sur la fille adoptive d’un Suisse de l’étranger:

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Plus Cinquième Suisse Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion Ce contenu a été publié sur Elle a étudié, obtenu un doctorat, s’est intégrée, et pourtant, la fille adoptive d’un Suisse de l’étranger doit quitter la Suisse. Il ne lui manque qu’une chose: le passeport rouge à croix blanche. lire plus Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion

En 2025, la fréquentation de la version francophone de Swissinfo a augmenté de 9%. Ici aussi, l’accent stratégique est mis sur la Cinquième Suisse. Sont tout particulièrement pertinents les contenus qui facilitent la participation politique, abordent les questions de vie quotidienne à l’étranger et mettent en contexte les évolutions en Suisse de manière compréhensible et directement utile pour un public francophone hors de la Confédération.

Cette offre se décline via plusieurs canaux: le site web, les newsletters et l’application SWIplus remaniée, mais aussi les formats qui ciblent les préoccupations spécifiques des Suisses de l’étranger, tels que le podcast bilingue «Ade merci, Schweiz» / «Adieu, merci la Suisse», lancé en 2025.

Contenu externe

L’espace francophone témoigne, comme son pendant germanophone, de l’impact éditorial de Swissinfo, lequel repose sur une offre fiable permettant de s’informer, de participer et de rester en lien avec la Suisse. Une offre adaptée aux besoins de personnes qui vivent à l’étranger tout en maintenant des liens étroits avec le pays.

Italien

L’offre éditoriale de tvsvizzera.it et de Swissinfo dans le monde italophone représente le pays comme un espace commun dédié au travail, à la vie quotidienne et aux affaires, dans le cadre de la vie quotidienne transfrontalière.

La légitimité de l’offre en italien repose à la fois sur le mandat de service public à destination des Suisses de l’étranger de langue italienne et sur la proximité particulière avec l’Italie et l’espace méditerranéen. L’italien positionne la Suisse non seulement comme un pays multilingue, mais aussi comme un pays voisin de l’Italie, avec qui elle partage un espace de vie et de travail.

Un thème qui concerne aussi l’Italie voisine: le changement climatique et les explications de la hausse des températures, qui s’avère particulièrement marquée en Suisse. Westend61 / A. Tamboly

Dans l’espace italophone, l’offre de Swissinfo s’adresse à un public qui perçoit souvent la Suisse non comme une région lointaine, mais plutôt comme un voisin immédiat – qu’il s’agisse des régions frontalières, des liens liés à la mobilité ou au travail, de l’expérience migratoire ou d’un quotidien où l’interdépendance entre l’Italie et la Suisse est concrètement perceptible. L’accent est donc moins mis sur les thèmes classiques liés aux Suisses de l’étranger que sur les questions découlant d’une communauté d’espace avec ses dimensions économiques, quotidiennes et liées aux transports. En 2025, l’intérêt du public s’est d’abord porté sur deux articles qui illustrent cette proximité: le recul économique de Nestlé et l’ingénierie suisse à l’origine du téléphérique le plus pentu de la planète:

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Plus La Suisse insolite Avec son téléphérique le plus raide, l’ingénierie suisse en met plein la vue Ce contenu a été publié sur Dans les Alpes, le téléphérique du Schilthorn signe un nouvel exploit de l’ingénierie suisse. lire plus Avec son téléphérique le plus raide, l’ingénierie suisse en met plein la vue

En clair, des thèmes comme le marché du travail, les relations bilatérales, la mobilité transfrontalière, les infrastructures, la santé, le coût de la vie, la migration et les développements économiques et politiques en Suisse sont au cœur de notre couverture en italien. 2025 a montré à quel point ces thèmes sont intimement liés au quotidien du public: conséquences de l’accord fiscal entre la Suisse et l’Italie, évolution du marché du travail dans les régions frontalières, tourisme d’achat, axes de transport (AlpTransit) ou interdépendances des deux pays en matière ferroviaire ont beaucoup fait parler.

Les chiffres de fréquentation confirment ce constat. En 2025, la version italophone de Swissinfo a enregistré une progression de 15% du nombre de visites. Sur tvsvizzera.it, une part importante du trafic est issue de Milan, Rome et du Tessin, mais aussi d’autres régions du nord de l’Italie et des zones frontalières comme Côme, Varèse et Bergame. C’est la confirmation que cette offre trouve un écho précisément là où la Suisse est vécue comme un pays voisin, un marché du travail, un espace de circulation et un repère politique. Cet écho à la vie quotidienne se constate dans les discussions et réactions sur nos réseaux sociaux. L’article suivant sur le dépistage précoce du cancer a par exemple suscité beaucoup de réactions sur Facebook:

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Plus Nouveaux traitements La Suisse doit-elle abaisser l’âge du dépistage du cancer colorectal? Ce contenu a été publié sur Les taux de cancer colorectal augmentent chez les moins de 50 ans. Quel est le bon âge pour se faire dépister? lire plus La Suisse doit-elle abaisser l’âge du dépistage du cancer colorectal?

L’offre en langue italienne permet ainsi de percevoir concrètement la Suisse comme un espace de vie et de travail, et aide à s’orienter dans un réseau de relations caractérisé par la proximité, l’interdépendance et le franchissement quotidien des frontières.

Anglais

Notre couverture en langue anglaise met la Suisse en lumière partout dans le monde en tant qu’État démocratique, innovant et intégré à la vie internationale.

L’anglais est la principale langue internationale de Swissinfo. Historiquement, elle a été introduite lorsque la Suisse a dû renforcer sa présence à l’étranger par le biais des ondes courtes. Aujourd’hui, elle remplit cette fonction dans tout l’espace numérique. La justification est limpide: l’anglais est la principale langue internationale des échanges, de la science, de l’économie et de la diplomatie. L’anglais est nécessaire pour parler de la Suisse au reste du monde.

Manifestation pour la liberté de la recherche à Sacramento (Californie) le 7 mars 2025. Depuis que le gouvernement américain coupe les subventions à la science et menace les universités, beaucoup de chercheurs cherchent à quitter le pays. Si l’Europe leur déroule le tapis rouge, la Suisse reste en retrait. Penny Collins / AFP

Le monde anglophone est donc pour Swissinfo l’espace de résonance international où les thèmes helvétiques acquièrent visibilité et intelligibilité. L’offre en anglais ne s’adresse pas seulement aux Suisses de l’étranger, mais aussi à un public ouvert à l’international et percevant la Suisse comme un acteur politique, économique, scientifique et diplomatique. Il ne s’agit pas simplement de traduire des contenus helvétiques, mais de les replacer dans un contexte mondial.

L’éventail des sujets abordés est tout aussi vaste: démocratie, politique étrangère, neutralité, Genève internationale, science, innovation, climat, économie et évolutions sociales sont au cœur de l’offre. La force de cette proposition en langue anglaise réside dans sa capacité à présenter les perspectives suisses de manière à les rendre pertinentes pour un public international – c’est-à-dire pas dans une perspective strictement nationale, mais comme une contribution aux débats qui agitent la planète.

On a pu le mesurer en 2025 avec le vif intérêt rencontré à l’échelle internationale par les articles touchant aux votations fédérales, aux avancées technologiques et aux solutions innovantes venant de Suisse. Cela a été le cas pour le sujet consacré aux panneaux solaires installés sur les voies ferroviaires dans le canton de Neuchâtel, pour l’analyse du rejet des initiatives sur l’impôt sur les successions et sur le service citoyen, ainsi que pour le compte rendu du double «oui» du peuple sur l’identité numérique et la suppression de la valeur locative. Le lancement du modèle suisse d’intelligence artificielle Apertus a lui aussi fait beaucoup parler:

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Plus IA suisse La Suisse lance une alternative transparente à ChatGPT Ce contenu a été publié sur La Suisse entre dans la course à l’intelligence artificielle (IA) avec le lancement d’un grand modèle de langage (LLM) souverain, destiné à offrir une alternative à ChatGPT, Llama ou DeepSeek. lire plus La Suisse lance une alternative transparente à ChatGPT

Les contenus de Swissinfo les plus cités en 2025 sont en anglais. L’offre dans cette langue a enregistré une hausse de 15% du nombre de visites. La communauté anglophone est particulièrement active sur Instagram et Facebook. Les publications touchant à la démocratie suisse, à la capacité d’innovation du pays et à des thèmes internationaux abordés sous l’angle suisse y ont généré un grand nombre de vues et d’interactions. L’article portant sur l’industrie ukrainienne des drones a suscité le plus d’échanges en anglais sur les réseaux sociaux.

L’influence de l’anglais se matérialise aussi dans les formats audiovisuels et de dialogue. Le débat ayant entraîné le plus d’interactions portait sur la démocratie et sa capacité de résistance. La production en langue anglaise trouve un bel écho dans les formats vidéo, comme le montre «How Swiss Democracy worksLien externe» sur YouTube. Ce décryptage de la démocratie directe a enregistré plusieurs milliers de vues.

Swissinfo explique la Suisse pour le reste du monde et son offre anglophone illustre de quelle manière: elle rend compte d’un pays démocratique, innovant et internationalement connecté, dont les évolutions et développements ont une portée qui dépasse le cadre national.

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Arabe

Notre couverture pour le monde arabophone contribue à faire mieux comprendre la Suisse en tant qu’acteur crédible de la diplomatie, de l’action humanitaire et de la médiation internationale.

L’arabe a été intégré à l’éventail linguistique de Radio suisse internationale, l’aïeule de Swissinfo, dans les années 1960. Dès le départ, sa légitimation relevait de la politique étrangère: la Suisse voulait être perçue dans le monde arabe comme un État indépendant, neutre, humanitaire et crédible sur le plan diplomatique. Une visée toujours d’actualité. L’arabe n’est pas seulement une langue internationale importante, c’est aussi une porte d’entrée sur un espace géopolitique sensible, où la confiance, la nuance et la crédibilité apparaissent de première importance.

La guerre à Gaza est restée en 2025 le sujet central dans le monde arabophone, s’agissant par exemple de la manière dont l’ONU concilie diplomatie, droit international et aide humanitaire sur place. Abdel Kareem Hana / Keystone

Dans le monde arabophone, l’offre de Swissinfo s’adresse à un public qui voit la Suisse comme une référence en matière politique, institutionnelle et sociale. Cette audience inclut diplomates, universitaires et spécialistes, touristes et personnes intéressées par la Confédération sous l’angle économique, mais aussi le lectorat intéressé par la géopolitique, les droits humains ainsi que la guerre et la paix au Proche-Orient. Pour eux, la Suisse n’est pas seulement un pays caractérisé par sa stabilité économique et l’attrait de ses paysages, c’est aussi un lieu où se laissent appréhender concrètement les questions de gouvernance, de neutralité, de médiation internationale, de science et de concorde sociale.

Pour l’espace arabophone, les thèmes pertinents sont l’innovation et la science, les particularités suisses, la contribution du pays dans le monde, la participation politique et la bonne gouvernance, ainsi que les analyses critiques sur les banques, l’évasion fiscale ou la crédibilité de la neutralité helvétique dans le cadre des conflits internationaux. C’est précisément là que réside la force de cette offre: elle ne véhicule pas une image idéalisée, mais présente la Suisse comme un espace politique et institutionnel bien réel, avec ses forces, ses contradictions et ses responsabilités internationales.

Tout ceci s’est tout particulièrement vérifié en 2025 sur les réseaux sociaux et dans les débats en ligne. Les articles consacrés à la guerre à Gaza et aux dimensions humanitaires, diplomatiques et de droit international du conflit ont rencontré un fort engouement. Les contributions sur la situation humanitaire à Gaza sont parmi les plus lues. Un autre article portant sur la décision des États-Unis et d’Israël de mandater une ONG basée à Genève pour gérer l’aide humanitaire à Gaza a suscité de nombreux débats.

Swissinfo démontre toute sa valeur dans le monde arabophone: la Suisse y est présentée comme un acteur diplomatique, humanitaire et institutionnel, et cela, dans un domaine où crédibilité, nuance et mise en perspective politique sont particulièrement recherchées.

Chinois

L’offre de Swissinfo en chinois présente la Suisse comme un pôle de vie et de formation, une référence en termes de stabilité, de droit de la propriété et un modèle de société.

Swissinfo envisage de longue date le chinois comme une langue stratégique. D’anciens documents stratégiques décrivaient déjà la Chine comme un acteur économique et géopolitique en pleine ascension. En clair, l’offre en chinois allait de soi. La Chine est aujourd’hui cruciale pour le commerce, l’éducation, la recherche, le tourisme et la perception internationale de la Suisse. L’offre en chinois de Swissinfo est légitimée par l’importance planétaire et durable de la Chine et par la nécessité de rendre la Suisse compréhensible dans un espace informationnel souverain.

Cette offre en langue chinoise s’adresse à un public qui perçoit la Suisse non seulement comme un pays, mais aussi comme un lieu de vie et d’éducation et comme un espace de référence. Elle vise notamment les utilisateurs intéressés par la Suisse hors de Chine, les étudiants, les professionnels des médias et les cercles politiques. La Suisse est pour eux tout à la fois un lieu de vie potentiel, un pôle éducatif, un espace économique et une référence s’agissant des questions de propriété, de sécurité sociale, de migration et d’organisation politique.

Les conjoints de ressortissants suisses résidant à l’étranger peuvent demander la nationalité suisse après plusieurs années de mariage. Mais les formalités administratives et l’apprentissage de la langue s’avèrent fastidieux et les frais peuvent atteindre des sommets. Keystone / Christian Beutler

Les thèmes de l’immigration et de la naturalisation, de l’accès à la propriété immobilière, des études et des perspectives professionnelles, mais aussi de la démocratie, du pouvoir politique, de la neutralité et des banques sont donc très suivis. La valeur journalistique de cette offre consiste à ne pas décrire les réalités suisses de manière abstraite, mais à les replacer dans un contexte directement pertinent pour un public de langue chinoise.

En 2025, l’adéquation de cette offre s’est tout particulièrement lue dans la forte résonance des articles présentant la Suisse comme un espace de vie, d’éducation et de droit. Parmi les contenus les plus remarqués figurent des articles sur la naturalisation, le marché immobilier, la migration ou les perspectives sociales. La communauté sinophone a été particulièrement intéressée par l’article sur les nouveaux critères de sélection et de sécurité dans les hautes écoles suisses pour les candidats aux études étrangers:

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Plus Diplomatie suisse Comment une grande université suisse contrôle les élèves chinois Ce contenu a été publié sur L’EPFZ a révélé soumettre les candidatures d’élèves originaires de pays à risque à un contrôle de sécurité, suscité des craintes au sein de la communauté universitaire chinoise. lire plus Comment une grande université suisse contrôle les élèves chinois

Les canaux de diffusion spécifiques jouent un rôle central dans l’impact de cette offre. Au sein de l’espace sinophone, les contenus obtiennent une forte audience essentiellement via WeChat et Red Note. La chaîne WeChat de Swissinfo comptait 48’000 abonnés à elle seule fin 2025. L’article le plus lu de l’année, portant sur le luxueux train de vie de la famille royale camerounaise en Suisse, a été consulté 300’000 fois. Il faut noter aussi l’intérêt pour les formats qui mettent en perspective les développements politiques et les questions de pouvoir au-delà de la Suisse, la revue de presse en chinois tout particulièrement.

Dans l’espace sinophone, cette approche illustre parfaitement la manière dont Swissinfo présente la Suisse comme un pôle de formation et de stabilité, ouvert à la propriété, un lieu de projets de vie et une référence en matière politique. Cette offre répond directement aux enjeux concrets concernant ce public spécifique.

Japonais

Notre couverture en japonais présente la Suisse comme un espace de référence et de comparaison crédible en matière d’innovation, de démocratie et d’évolutions sociales.

Le japonais a rejoint l’offre de Swissinfo au tournant du millénaire. Cette décision s’explique par la réorientation stratégique de Radio suisse internationale, devenue Swissinfo: avec la numérisation, il devenait possible d’atteindre directement et de manière ciblée les marchés internationaux sensibles. Le Japon était à l’époque déjà une des principales économies de la planète, un pôle technologique, industriel et financier de premier plan et un partenaire commercial important de la Suisse en Asie. En clair, la légitimité de l’offre en japonais repose sur une combinaison d’aspects économiques, technologiques, scientifiques, touristiques et de la demande de ce public pour de telles informations.

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Plus La voix internationale de la Suisse dans un monde en mutation Ce contenu a été publié sur Le Service des ondes courtes, devenu Radio Suisse Internationale (SRI) avant d’être swissinfo.ch, a diffusé ses programmes depuis le cœur de l’Europe de 1935 jusqu’au début des années 2000. Des chercheurs se sont plongés dans ses archives pour déterminer de quelle manière l’identité suisse se propageait via les ondes. lire plus La voix internationale de la Suisse dans un monde en mutation

L’offre en japonais de Swissinfo s’adresse à un public qui perçoit essentiellement la Suisse comme un espace permettant la comparaison et la mise en perspective: un pays caractérisé par sa stabilité politique, la force de son innovation technologique, sa démocratie directe, son excellence scientifique et sa fiabilité sur la scène internationale. La rédaction en japonais met l’accent sur les contenus offrant des perspectives suisses ou internationales sur les grands débats sociaux et politiques au Japon. En particulier s’ils sont de nature comparative ou abordent des thèmes sous des angles n’allant pas de soi dans le paysage médiatique japonais.

Le système conçu par une start-up suisse pour permettre le montage et le démontage rapides de panneaux solaires entre les voies ferrées est en phase de test. Une technologie qui suscite un intérêt international. Keystone / Jean-Christophe Bott

C’est là que réside la valeur ajoutée journalistique de cette offre. Des thèmes comme la migration, le suicide assisté, les risques naturels et la crise climatique, mais aussi les questions relatives aux garanties sécuritaires militaires suscitent l’intérêt, d’autant qu’ils apportent au public japonais un contexte international. Ce lectorat réagit aussi aux dernières actualités ou aux sujets controversés. Les principaux accès à ces contenus reposent sur Google, l’application d’agrégation d’actualités SmartNews et X.

Parmi les articles en japonais les plus lus en 2025, figure celui sur le projet pilote d’installation de panneaux solaires sur les voies ferrées helvétiques. Un sujet qui fait écho au débat technologique qui agite le Japon. Une revue de presse sur la visite de Donald Trump au Japon, un cas de violence vivement débattu ainsi qu’un article sur la politique douanière des États-Unis ont eux aussi rencontré un large public.

L’offre en langue japonaise remplit encore et toujours une fonction clairement identifiable: elle ne présente pas la Suisse comme un partenaire exotique, mais comme un espace de référence et de comparaison crédible en matière d’évolutions économiques, technologiques et sociétales immédiatement signifiantes pour le Japon aussi.

Portugais

S’agissant de l’espace lusophone, nous replaçons les enjeux helvétiques dans un contexte à la fois concret et adapté à un large public de langue portugaise.

Le portugais fait historiquement partie des premières langues internationales constitutives de l’offre pour les Suisses de l’étranger. Sa légitimité tenait d’abord à sa diffusion mondiale au Portugal, au Brésil et dans les régions lusophones d’Afrique. Plus tard, le Brésil, vaste espace économique et social, a pris une importance particulière. En clair, le portugais ne donne pas accès à un marché homogène, mais à un univers linguistique très large, où la Suisse est perçue comme un lieu de vie, de travail, d’activité économique et comme un espace de référence.

Un rituel en Suisse: chaque année, le premier mercredi de février, 7200 sirènes retentissent dans tout le pays, faisant sursauter tous ceux dans l’ignorance qu’ils ont affaire à un test. Keystone / Ennio Leanza

L’offre en portugais de Swissinfo vise un large public généraliste intéressé par la Suisse et dont les motivations varient. Elle s’adresse aux personnes qui l’envisagent comme un lieu de vie ou de travail potentiel, celles qui s’intéressent à ses réalités sociales et économiques ou qui suivent son actualité par curiosité, par souci de comparaison ou pour s’informer sur un thème spécifique. Cette offre rencontre un large public au Brésil. Depuis février 2024, les trois quarts de l’audience de Swissinfo en portugais viennent de l’étranger. Plus de la moitié des lectrices et lecteurs sont situés au Brésil, puis au Portugal et en Suisse.

La force de cette offre réside dans son accessibilité. Elle ne présente pas la Suisse à un public spécialisé, mais à une large audience en quête d’informations pratiques, de contenus surprenants ou visant à une meilleure compréhension du pays. Les sujets serviciels tels que ceux qui abordent la recherche d’emploi, le logement et les démarches concrètes pour s’installer en Suisse sont particulièrement prisés.

Les articles portant sur la science et l’histoire, et ceux consacrés aux curiosités helvétiques connaissent eux aussi un fort succès. C’est le cas de la présentation des principales modifications législatives et nouveautés politiques de 2025. La communauté lusophone est très active sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. En parallèle, l’impact de l’offre en portugais est clairement perceptible sur le site web. En 2025, une analyse de l’émergence historique de l’antisémitisme dans l’Europe chrétienne et de ses conséquences sociales à long terme a été l’article à la fois le plus discuté et générant le plus de trafic:

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Plus Histoire Au Moyen Âge, l’Europe chrétienne a façonné la haine de la communauté juive Ce contenu a été publié sur L’imaginaire lié à la haine de la communauté juive ne connaît presque aucune limite. De nombreux mensonges sont nés en Europe durant le Moyen Âge. lire plus Au Moyen Âge, l’Europe chrétienne a façonné la haine de la communauté juive

La forte résonance de cet article montre que la communauté lusophone recherche non seulement des contenus axés sur les services, mais aussi des analyses historiques et sociopolitiques qui replacent les débats actuels sur la religion, l’identité, les discriminations et la démocratie dans un contexte international plus large.

Notre offre ne répond pas à cet intérêt par des clichés, mais par un travail journalistique de mise en perspective. Elle présente la Suisse comme une société bien réelle, avec ses propres structures, ses opportunités et ses contradictions et démystifie un pays qui est souvent l’objet de projections et de désir dans l’espace lusophone. À son égard, Swissinfo vise un objectif précis: montrer la Suisse dans son quotidien, de manière compréhensible et crédible, pour un large public qui s’intéresse à elle pour des motifs très divers.

Russe

Notre couverture médiatique dans l’espace russophone propose des repères fiables en matière de neutralité, de sécurité et de démocratie dans un environnement informationnel polarisé.

Le russe occupe une place particulière dans l’histoire de l’offre suisse à destination de l’étranger. Cette langue a longtemps été considérée comme une lacune stratégique, car elle ouvre non seulement sur la Russie, mais aussi sur l’ensemble de l’espace postsoviétique. Dès la fin de la guerre froide, le russe a été envisagé comme langue véhiculaire de la région de la CEI et comme instrument de compréhension mutuelle, de démocratisation et d’information indépendante. Son introduction plus tardive chez Swissinfo n’est donc pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’une légitimité géopolitique persistante.

Aux États-Unis comme en Europe, les appels se multiplient en faveur de l’utilisation des avoirs russes gelés pour financer les coûts de la guerre et la reconstruction de l’Ukraine. Sur cette question, la Suisse est l’objet de pressions. Oleksandr Gimanov / AFP

L’offre de Swissinfo en russe s’adresse aujourd’hui à un public en quête de mise en perspective fiable dans un espace informationnel très polarisé, agité par les conflits et la désinformation. Cette audience inclut la diaspora russophone, plusieurs publics cibles en Ukraine et dans d’autres États postsoviétiques, ainsi que les personnes intéressées par la politique et l’économie qui suivent de près l’actualité internationale.

Pour ces utilisateurs et utilisatrices, la Suisse revêt une pertinence toute particulière en matière de neutralité, de sanctions, de place financière, de sécurité, de diplomatie et de crédibilité institutionnelle. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le besoin s’est accru de pouvoir disposer, en russe clair et professionnel, d’informations factuelles, contextualisées et précises sous l’angle institutionnel. Au début du conflit, la demande avait même triplé.

En 2025, les analyses du rôle de la neutralité suisse dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la mise en œuvre et de l’impact des sanctions, ainsi que des débats en Suisse relatifs à la politique de sécurité et de défense ont trouvé un large écho et fait beaucoup parler. L’article le plus lu portait sur le statut S des personnes ayant fui l’Ukraine:

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Plus Diplomatie suisse De nouvelles règles pour l’accueil en Suisse des personnes fuyant l’Ukraine, et des questions ouvertes Ce contenu a été publié sur L’annonce d’un resserrement des conditions d’obtention du statut S suscite critiques et interrogations. Ses conséquences pratiques et humanitaires restent floues. lire plus De nouvelles règles pour l’accueil en Suisse des personnes fuyant l’Ukraine, et des questions ouvertes

De manière générale, l’utilisation du site repose davantage sur le débat et l’analyse que sur la simple consommation de contenus. La baisse des visites de la version russe en 2025 résulte aussi des restrictions d’accès imposées en Russie. Mais Swissinfo reste présent via d’autres canaux. En termes d’impact, l’audience la plus importante se retrouve sur Telegram et le dialogue direct le plus vivant avec le public s’opère sur Facebook et Instagram.

Dans l’espace russophone, Swissinfo démontre son importance en tant que média de référence fiable: non pas comme une voix qui exacerbe les tensions, mais comme une offre journalistique qui explique les positions suisses et propose des repères dans un contexte international tendu.

Espagnol

Notre offre pour l’espace hispanophone présente la Suisse comme une référence en matière de démocratie, de stabilité économique et de fiabilité institutionnelle.

L’espagnol fait partie des premières langues historiques de l’offre pour la Suisse à l’étranger. Dès l’époque des ondes courtes, l’espace hispanophone a fait l’objet de toute l’attention en matière de communication internationale. Cette pertinence reste d’actualité: l’espagnol donne accès à l’Europe, à l’Amérique latine et aux larges communautés hispaniques des États-Unis. La langue espagnole relie la Suisse à un public hétérogène, qui perçoit souvent sa stabilité politique, son ordre économique et ses institutions démocratiques comme des repères.

Le mouvement «Nacionalidad Suiza Para Descendientes» réunit des milliers d’adhérentes et adhérents en Amérique du Sud. zVg

L’offre de Swissinfo en espagnol s’adresse d’abord à un public international, en Europe et sur le continent américain, dans des pays comme le Mexique, l’Argentine, l’Espagne et les États-Unis. Un public qui s’intéresse à la Suisse pour sa dimension référentielle en matière politique, économique et institutionnelle. Cette offre profite également à la diaspora suisse en Espagne et en Amérique latine, sur des thèmes comme la participation politique, les assurances sociales, les évolutions institutionnelles et la migration:

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Les thèmes les plus sollicités sont ceux où la Suisse est perçue comme un repère à l’international: stabilité du système financier, rôle de la place bancaire, démocratie directe et processus de décisions politiques, relations avec l’Union européenne, neutralité et rôle multilatéral de Genève.

Les questions liées à la mobilité et au marché du travail, ainsi qu’au climat, à l’espace alpin et aux dangers naturels suscitent aussi un grand intérêt. Ces thèmes revêtent une importance particulière, car, du point de vue hispanophone, ils sont souvent liés à des questions structurelles propres aux systèmes politiques et économiques de ces pays, que ce soit en tant que modèle, contre-modèle ou surface de projection.

L’intérêt pour les questions économiques est prégnant. Dans l’espace hispanophone, la Suisse continue d’être perçue comme une place financière stable, comme un endroit sûr. Mais elle est aussi envisagée de façon critique, sous l’angle des détournements de fonds à l’échelle internationale ou de la fuite des capitaux par exemple. Cette ambivalence entre stabilité, attractivité et vision critique modèle la perception de la Suisse dans cet espace linguistique.

Les tendances d’utilisation sont clairement sélectives: les discussions plus larges entre les usagers sont rares, mais se concentrent spécifiquement sur des formats interactifs tels que la plateforme de débat de Swissinfo. Sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, ce sont surtout les contenus accessibles et explicatifs, par exemple sur les fondements politiques de la Suisse, qui sont consultés. Ainsi, en 2025, les publications concernant les votations fédérales et le système politique ont suscité plusieurs centaines de commentaires, bien que brefs et ponctuelsLien externe pour la plupart.

En clair, l’offre en espagnol remplit une mission évidente: elle permet à un large public, hétérogène et tourné vers l’international, de mieux comprendre la Suisse. Et cela notamment là où la stabilité économique, le système politique et les évolutions sociales ne sont pas seulement scrutés, mais aussi mesurés à partir des réalités locales.

Texte: Selina Haefelin. Relu et vérifié par Reto Gysi von Wartburg

Traduit de l’allemand par Pierre-François Besson / ptur