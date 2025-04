Rapport annuel 2024 de SWI swissinfo.ch

Chères amies, chers amis de SWI swissinfo.ch, chères Suissesses et chers Suisses de l’étranger, ainsi que vous toutes et tous qui vous intéressez à la Suisse.

L’année écoulée a été marquée par des crises mondiales et des bouleversements géopolitiques qui ont continué à déstabiliser le monde. Ces évolutions ont également touché la Suisse, l’un des pays les plus mondialisés du fait de ses interdépendances économiques, politiques et culturelles.

Alors que des conflits comme la guerre en Ukraine ou les catastrophes humanitaires au Proche-Orient dominaient l’actualité, la Suisse s’est retrouvée une fois de plus prise entre sa responsabilité internationale et sa neutralité historique.

Cela s’est notamment manifesté pendant son mandat au Conseil de sécurité de l’ONU, où elle a été impliquée dans les processus décisionnels mondiaux. Parallèlement, l’effondrement de Credit Suisse, une banque d’importance mondiale, a profondément ébranlé la confiance dans la place financière helvétique.

Dans un tel contexte, SWI swissinfo.ch joue un rôle essentiel. D’une part, en proposant aux plus de 813’000 Suisses de l’étranger une plateforme dédiée et une offre spécifiquement adaptée à leurs besoins. D’autre part, en offrant au public international un regard pluriel sur des sujets d’intérêt mondial, en contextualisant les faits et en établissant des comparaisons internationales.

Cette approche est plus importante que jamais pour la voix et l’image de la Suisse à l’étranger, à l’heure où la désinformation progresse partout dans le monde et où la liberté des médias est menacée. L’alternative serait en effet de laisser à d’autres le champ libre pour interpréter et raconter les événements et décisions qui se déroulent en Suisse.

C’est précisément en pensant à ces deux publics cibles que SWI swissinfo.ch a repensé sa stratégie. En 2024, nous avons achevé et mis en œuvre la réorganisation de notre rédaction, désormais structurée en équipes dédiées à chacun de ces deux volets: l’information destinée aux Suisses de l’étranger, et celle adressée à un public international intéressé par la Suisse.

Ce rapport annuel vous propose une rétrospective de l’année 2024. Nous y passons en revue les grands thèmes qui ont marqué notre travail, et vous offrons un aperçu des coulisses de notre rédaction.

Lutte contre la désinformation et les fake news: protéger la vérité

En 2024, nous avons intensifié nos efforts pour contrer la désinformation et rétablir la confiance dans les médias indépendants. Notre couverture en dix langues contribue à éclairer le public, notamment face à la propagande émanant de régimes autoritaires comme ceux de la Russie ou de la Chine, ainsi que face aux fausses informations largement diffusées dans le monde.

SWI swissinfo.ch a développé de nouveaux formats destinés à atteindre spécifiquement les publics vivant dans des pays où la liberté de la presse est restreinte. C’est le cas, par exemple, en Russie: de nombreux sites d’information occidentaux y sont bloqués ou difficilement consultables, y compris swissinfo.ch.

La plateforme vidéo Youtube reste toutefois accessible, ce qui en fait un canal très utilisé. C’est pourquoi nous avons lancé un format spécialement conçu pour YouTube: On the Record, qui propose des entretiens approfondis avec des personnalités, notamment russes ou liées à la Russie, comme l’écrivain Mikhaïl Chichkine, installé en Suisse (en anglais):

La Russie n’est toutefois de loin pas le seul pays où la liberté de la presse est gravement restreinte. Beaucoup de journalistes de SWI swissinfo.ch sont originaires de pays où les médias sont censurés, persécutés, voire totalement sous contrôle.

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2024, nos collaborateurs et collaboratrices ont partagé leurs expériences personnelles et témoigné de ce que cela signifie de vivre directement des attaques contre la liberté des médias:

Plus

Plus Nos journalistes témoignent d’attaques contre la liberté de la presse Ce contenu a été publié sur Pour la Journée de la liberté de la presse, nos journalistes racontent les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. lire plus Nos journalistes témoignent d’attaques contre la liberté de la presse

Une année record pour la démocratie

La désinformation constitue une menace majeure pour la démocratie. Cela a été d’autant plus vrai en 2024, une année électorale exceptionnelle, au cours de laquelle des élections ont eu lieu dans quelque 75 pays – des États-Unis à l’Inde, de l’Europe à la Russie. Au total, plus de la moitié de l’humanité a été appelée aux urnes, un record:

Plus

Plus «La démocratie pourrait être affaiblie dans une mesure qui menace sa survie» Ce contenu a été publié sur En matière électorale, 2024 sera l’année de tous les records avec la moitié de la population mondiale aux urnes. lire plus «La démocratie pourrait être affaiblie dans une mesure qui menace sa survie»

Mais toutes les élections n’ont pas été libres et équitables, loin de là. L’élection présidentielle aux États-Unis, par exemple, a été accompagnée d’une vague de fausses informations générées par intelligence artificielle. Et la Suisse elle-même n’est pas à l’abri de tels actes de désinformation:

Plus

Plus La démocratie directe suisse s’effraie de la désinformation aux États-Unis Ce contenu a été publié sur À l’instar des États-Unis, la démocratie directe suisse est vulnérable aux tactiques de désinformation qui menacent les scrutins du monde entier. lire plus La démocratie directe suisse s’effraie de la désinformation aux États-Unis

Même si la Suisse n’est pas à l’abri de la désinformation, elle joue un rôle de modèle en matière de valeurs et de processus démocratiques. Et elle met son expertise au service d’autres pays, comme en Moldavie, où des fonds suisses soutiennent l’introduction d’une matière scolaire intitulée «Éducation à la citoyenneté», destinée à promouvoir la démocratie, la pensée critique et les valeurs de la société civile.

Plus Un petit pays neutre à la croisée des chemins entre l’UE et la Russie: la république de Moldavie Depuis février 2022, la Moldavie est au centre de l’attention internationale. La Suisse y est engagée, notamment en matière de formation à la démocratie et d’intégration des réfugiés ukrainiens. lire plus Un petit pays neutre à la croisée des chemins entre l’UE et la Russie: la république de Moldavie

Couverture sur mesure pour les Suisses de l’étranger

Environ un dixième des citoyens et citoyennes suisses vivent à l’étranger. Le développement d’une offre ciblée pour cette frange de la population a été l’un des projets phares de SWI swissinfo.ch en 2024, que ce soit avec ses propres contenus ou en relayant ceux des autres médias de la SSR.

Depuis le 1er septembre 2024, une rédaction spécifique se consacre aux Suisses de l’étranger. Nous mettons ainsi clairement l’accent sur les thèmes qui concernent cet électorat et lui expliquons concrètement la politique helvétique en faisant le lien avec ses réalités. En cette année 2024 particulièrement dense en votations, nous avons tenu les Suisses de l’étranger informés grâce à une newsletter quadrilingue qui leur était spécialement destinée.

L’un des temps forts de notre couverture a été le traitement de la très controversée votation sur les initiatives concernant l’AVS, de laquelle nous avons tiré cinq enseignements:

Plus

Plus Cinq choses à retenir de ce dimanche de votations consacré à l’AVS Ce contenu a été publié sur L’acceptation de l’initiative pour une 13e rente AVS est aussi spectaculaire que la mobilisation qui l’a précédée. Notre analyse. lire plus Cinq choses à retenir de ce dimanche de votations consacré à l’AVS

Grâce au vote par correspondance et à la communication numérique, l’influence politique des Suisses de l’étranger s’est renforcée. Mais cette même numérisation a profondément transformé leur communauté ainsi que ses manières d’échanger.

Le congrès 2024 des Suisses de l’étranger était donc non seulement le 100e, mais aussi le dernier sous cette forme. SWI swissinfo.ch a couvert ce jubilé et s’est intéressé à son histoire et son avenir avec deux membres du Conseil des Suisses de l’étranger et le politologue Sean Müller dans notre débat politique «Let’s Talk»:

Plus

Plus «Une meilleure représentativité donnerait plus de crédibilité au Conseil des Suisses de l’étranger» Ce contenu a été publié sur Comment mieux faire valoir les points de vue de l’ensemble de la diaspora au sein du Conseil des Suisses de l’étranger? C’est la question à laquelle plusieurs de ses représentants ont tenté de répondre lors d’un débat Let’s talk. lire plus «Une meilleure représentativité donnerait plus de crédibilité au Conseil des Suisses de l’étranger»

Plus

Plus Le Congrès des Suisses de l’étranger reste un événement social et politique Ce contenu a été publié sur A Lucerne, les Suisses de l’étranger se réuniront pour la 100e fois en Congrès. lire plus Le Congrès des Suisses de l’étranger reste un événement social et politique

Le journalisme pour l’image de la Suisse à l’étranger

SWI swissinfo.ch ne s’adresse pas seulement aux Suisses de l’étranger, mais aussi aux lectrices et lecteurs intéressés par la Suisse. En tant que média international issu d’un pays neutre, SWI swissinfo.ch bénéficie d’une grande crédibilité. Il est donc de notre devoir d’examiner de manière critique les diverses positions sur les thèmes que nous abordons, d’établir des comparaisons internationales et d’apporter des perspectives helvétiques.

L’un des thèmes majeurs liés au rôle de la Suisse à l’étranger a été son mandat de deux ans au Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est achevé en 2024. Pour SWI swissinfo.ch, les expertes Lucile Maertens et Sara Hellmüller ont analysé ce qu’un pays comme la Suisse peut réellement accomplir au sein du Conseil de sécurité:

Plus

Plus Quel bilan pour les deux ans de mandat de la Suisse au Conseil de sécurité des Nations unies? Ce contenu a été publié sur Qu’a obtenu la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU dans un contexte international très polarisé? Analyse. lire plus Quel bilan pour les deux ans de mandat de la Suisse au Conseil de sécurité des Nations unies?

La Genève internationale, centre de la coopération diplomatique et humanitaire, est incontournable pour le rôle de la Suisse sur la scène internationale. Cela se reflète naturellement dans notre couverture.

Par exemple avec le podcast «Inside Geneva» (en anglais), animé par la correspondante à Genève pour SWI swissinfo.ch et la BBC, Imogen Foulkes. Elle y aborde régulièrement les crises au Proche-Orient, dont l’escalade à Gaza, et met en lumière le rôle de médiation de l’ONU dans les conflits mondiaux. Le podcast est produit en collaboration avec le réseau de médias Genève Vision et le Graduate Institute de Genève.

SWI swissinfo.ch ne fait pas qu’accompagner ces débats, il en est aussi la plateforme. Grâce à la traduction automatique, il est possible pour des personnes du monde entier de débattre en dix langues. Un exemple marquant a été la discussion autour du modèle de neutralité de la Suisse, qui a suscité de vifs échanges sur swissinfo.ch:

Plus Discussion Modéré par: Giannis Mavris Quel avenir pour le modèle de neutralité suisse? Le modèle suisse de neutralité peut-il survivre dans cette époque marquée par un antagonisme toujours plus fort sur le plan géopolitique? Participez à la discussion 383 J'aime Voir la discussion

L’économie suisse et ses liens mondiaux

La pandémie de Covid-19, suivie des guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza, a accéléré une tendance structurelle: la redéfinition de la mondialisation telle que nous l’avons connue au cours des trente dernières années.

D’un côté, les pays occidentaux, lassés des effets négatifs d’une politique commerciale trop ouverte, adoptent des mesures de plus en plus populistes et protectionnistes. De l’autre, le Sud global revendique une autre forme de mondialisation, centrée sur ses propres intérêts.

Ces mutations ont aussi des répercussions sur les nombreuses entreprises multinationales basées en Suisse, qui dépendent à la fois d’un approvisionnement mondial en matières premières et d’un accès aux marchés internationaux. SWI swissinfo.ch a consacré une série à l’exploration de cette question: comment la situation géopolitique influence-t-elle les plus grandes entreprises suisses, et comment ces dernières tentent-elles d’en tirer parti?

L’un des exemples abordés concerne les investissements de plusieurs milliards du groupe pharmaceutique Novartis en Slovénie. Ces investissements ont transformé le pays en un site stratégique pour la production mondiale de médicaments génériques et de produits biopharmaceutiques, d’une importance croissante face à la concurrence bon marché venue d’Asie:

Plus

Plus Le pari de Novartis et Sandoz sur la Slovénie Ce contenu a été publié sur Les entreprises suisses Novartis et Sandoz, qui se tournent vers des médicaments complexes et coûteux, dépendent de plus en plus de la Slovénie. Reportage. lire plus Le pari de Novartis et Sandoz sur la Slovénie

Les liens entre les entreprises suisses et les chaînes mondiales d’approvisionnement en matières premières sont étroits. Une part importante du commerce mondial transite par la Suisse. Mais ces connexions sont souvent opaques.

Dans une enquête très remarquée – qui a d’ailleurs été citée au sein du Parlement suisse – SWI swissinfo.ch s’est ainsi penché sur les importations suisses d’or en provenance d’Ouzbékistan et du Kazakhstan, qui avaient fortement augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine:

Plus

Plus La hausse mystérieuse des importations d’or ouzbek et kazakh en Suisse Ce contenu a été publié sur Les importations d’or originaire d’Ouzbékistan et du Kazakhstan en Suisse ont bondi depuis l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, faisant craindre que les deux pays ne soient utilisés pour contourner les sanctions sur l’or russe. lire plus La hausse mystérieuse des importations d’or ouzbek et kazakh en Suisse

Science et innovation: des solutions suisses aux problèmes mondiaux

La Suisse contribue également à relever les défis mondiaux grâce à sa recherche et son innovation. L’un des axes centraux de cette contribution est la lutte contre le changement climatique.

Une équipe de recherche suisse travaillant sur le pergélisol a par exemple développé une méthode innovante pour quantifier la perte de glace. Cette avancée offre des informations précieuses sur les effets du réchauffement climatique. Les connaissances ainsi acquises permettent non seulement de mieux anticiper les risques liés à ces phénomènes, mais aussi de protéger les infrastructures situées dans les régions alpines et arctiques:

Plus

Plus Des scientifiques suisses décryptent le dégel du pergélisol Ce contenu a été publié sur Une équipe de recherche suisse a mesuré l’étendue de la fonte du pergélisol. Cela permet d’améliorer la prévision des catastrophes naturelles. lire plus Des scientifiques suisses décryptent le dégel du pergélisol

La recherche et les solutions suisses sont également essentielles dans des contextes très différents. C’est le cas à Madagascar, où le changement climatique menace la production de cacao en raison de la hausse des températures, de l’irrégularité des saisons des pluies et de l’érosion des sols.

SWI swissinfo.ch.ch s’est intéressé à un projet suisse qui soutient la population locale en promouvant des méthodes de culture durables, la reforestation et la pollinisation manuelle dans les plantations de cacao. L’objectif est d’atténuer les effets du changement climatique et de renforcer la résilience de la région. Parallèlement, cette initiative contribue à garantir le respect des normes internationales, telles que les exigences de l’Union européenne en matière de chaînes d’approvisionnement exemptes de déforestation:

Plus

Plus Les Suisses aident le cacao de Madagascar à faire face au changement climatique Ce contenu a été publié sur Madagascar est une ligne de front essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Elle est cruciale pour l’avenir du chocolat suisse, et l’industrie le sait. lire plus Les Suisses aident le cacao de Madagascar à faire face au changement climatique

Qualité et reconnaissance: nos standards

2024 a aussi été l’année du développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), qui joue un rôle crucial non seulement dans le contexte de la désinformation, mais bouleverse aussi fondamentalement le secteur des médias.

En tant que média de référence, cité et référencé jusqu’à 80 fois par semaine et dans 46 langues, nous avons une grande responsabilité quant à la qualité de nos contenus. C’est pourquoi nous avons défini de nouvelles lignes directrices pour une utilisation responsable des outils d’IA. Chez SWI swissinfo.ch, tous les contenus journalistiques sont exclusivement rédigés par des personnes.

Dans le même temps, nous voyons l’IA comme une opportunité de rendre les processus de travail plus efficaces. C’est pourquoi nous l’utilisons comme outil dans divers domaines, tels que l’analyse de données, la traduction ou encore la veille thématique. Lorsque l’IA est utilisée, nous l’indiquons clairement. Tous les contenus générés avec l’aide de l’IA sont systématiquement vérifiés avant publication.

La qualité de notre travail ne repose pas uniquement sur nos processus internes, mais aussi sur des expertises externes. Outre l’indépendance, l’impartialité et l’équilibre, la pertinence est un critère de qualité journalistique central.

Le centre de recherche pour le public et la société de l’université de Zurich (fög) a attribué à SWI swissinfo.ch la note de 7,4 sur 10 dans son «Annuaire des médias 2024Lien externe», la deuxième meilleure note pour un média en ligne en Suisse. Selon ce rapport, swissinfo.ch se distingue «dans tous les critères de qualité».

«Geldcast», un podcast (en allemand) de SWI swissinfo.ch consacré à la politique monétaire et à l’économie, a également été salué en 2024. Il a remporté le prix du journalisme de la Société suisse d’économie et de statistique (SGVS).

En 2025, de nouveaux objectifs se dessinent pour SWI swissinfo.ch. Parmi eux, le lancement de notre application remaniée à destination des Suisses de l’étranger, qui offre de nouvelles fonctionnalités et davantage de contenus.

L’année s’annonce également exigeante sur le plan politique en Suisse, car le Conseil fédéral veut mettre fin au financement fédéral du mandat international de la SSR dans le cadre du programme d’austérité intitulé «Paquet d’allègement 2027».

Nous restons convaincus de la pertinence de notre couverture journalistique pour maintenir la présence de la Suisse à l’international et le lien avec les Suisses de l’étranger. Nous continuerons à nous engager pleinement pour jeter des ponts entre la Suisse et le reste du monde, contribuer à une meilleure compréhension des enjeux helvétiques et promouvoir les valeurs démocratiques.

Traduction de l’allemand par Lucie Donzé / ptur à l’aide d’un outil de traduction automatique