Swissinfo deuxième meilleur média en ligne de Suisse

En 2025, Swissinfo se distingue par une capacité d’analyse et une qualité supérieure à la moyenne des médias suisses. Thomas Kern, Swissinfo

Le «Jahrbuch Qualität der Medien 2025» attribue une nouvelle fois à Swissinfo d’excellentes évaluations dans son analyse de la qualité des médias.

2 minutes

L’analyse du Centre de recherche sur le public et la société de l’Université de Zurich (fög) montre que la qualité globale des médias suisses demeure stable sur dix ans. Sur un total de dix points, les médias suisses obtiennent un score moyen de 6,2 (– 0,1 point par rapport à 2024). Swissinfo affiche une qualité nettement supérieure à la moyenne: son score global passe de 7,4 à 7,5 points.

Ainsi, comme l’année précédente, Swissinfo occupe la deuxième place parmi les 27 médias en ligne analysés. Au sein des médias numériques de la SSR, Swissinfo conserve la première position. Selon le fög, «Swissinfo, à vocation internationale, se distingue par une plus grande capacité d’analyse au-delà de l’actualité immédiate».

Les recherches IA liées à la Suisse citent fréquemment Swissinfo

Une étude approfondie du fög s’est également penchée pour la première fois sur la visibilité des sources journalistiques dans les recherches effectuées via ChatGPT et Perplexity. Lorsqu’on interroge ChatGPT sur des sujets spécifiquement suisses, 36,7% des sources citées proviennent de médias helvétiques; pour Perplexity, cette part atteint 47,1%.

Swissinfo figure parmi les sources les plus souvent mentionnées: sur ChatGPT, swissinfo.ch se classe au deuxième rang derrière srf.ch, tandis que Perplexity renvoie principalement à srf.ch, suivi de blick.ch et swissinfo.ch.

«À l’ère des guerres hybrides, il est essentiel de contrer la perte de confiance envers les médias par une qualité journalistique irréprochable, et cette qualité doit être accessible à l’international», déclare Larissa M. Bieler, directrice de Swissinfo. «Selon l’étude du fög, Swissinfo figure parmi les trois médias suisses les plus cités sur ChatGPT et Perplexity. La moitié des liens renvoient à des articles en anglais. Cette forte visibilité et la demande observée dans les chatbots d’IA confirment l’importance du rôle de Swissinfo. La fidélité aux faits est ici particulièrement déterminante pour l’image de la Suisse à l’étranger.»

