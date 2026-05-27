Face aux risques multiples, Vaud lance les «Notices d’urgence»

Keystone-SDA

Afin de sensibiliser la population vaudoise aux bons gestes à mettre en oeuvre lors d'événements sortant de l'ordinaire, comme une canicule, une tempête ou une inondation, l'Etat de Vaud déploie des "Notices d'urgence". Ces visuels inspirés de la bande dessinée et accompagnés de courtes recommandations seront diffusés dans l'espace public, sur internet et auprès des communes.

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(Keystone-ATS) Pour leur lancement, les «Notices d’urgence» abordent deux thématiques susceptibles d’affecter le territoire cantonal: les tempêtes et les incendies de forêt. D’autres thèmes sont abordés dans des notices disponibles en ligne et la plateforme sera progressivement enrichie avec de nouveaux contenus, a indiqué mercredi le Canton dans un communiqué.

La plateforme rassemble des informations et des conseils pratiques pour se préparer aux principaux dangers répertoriés dans l’analyse cantonale des risques, mettant à disposition des fiches thématiques à télécharger et des liens d’accès à des ressources. «Avec ces modes d’emploi, la population peut prendre une part active à sa propre protection et renforcer ainsi la résilience collective», écrit-il.

Dès lundi prochain, les «Notices d’urgences» seront diffusées dans l’espace public, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes numériques cantonales. Les communes vaudoises disposeront par ailleurs d’un kit de communication leur permettant de relayer ces informations à leur population, est-il encore précisé.