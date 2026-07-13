Faune sauvage: Fribourg installe 12 nouvelles zones de tranquillité

Keystone-SDA

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Face à l’essor constant des activités de plein air, le canton de Fribourg renforce la protection de la faune en instaurant 12 nouvelles zones de tranquillité, auxquelles s’ajoute celle de La Berra, déjà existante. Ces 13 périmètres couvrent 3904 hectares, soit 2,34% de la superficie cantonale.

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(Keystone-ATS) Les zones de tranquillité visent à éviter des dérangements excessifs à la faune causés par l’augmentation des activités de loisirs. Les mesures introduites sont «conçues pour être supportables par le grand public car elles sont ciblées et limitées dans le temps», a indiqué lundi le canton.

Durant les périodes de protection, la population devra rester sur les chemins officiels, tenir les chiens en laisse ou n’allumer des feux qu’aux emplacements prévus à cet usage. Il sera interdit – durant ces périodes – de camper (avec ou sans tente), d’utiliser des aéronefs sans occupant (notamment des drones) et de pratiquer le modélisme aérien.

Les manifestations seront limitées. Une autorisation sera nécessaire pour tout type d’événement réunissant plus de 50 personnes et qui se déroule complètement ou en partie à l’intérieur du périmètre d’une zone de tranquillité.

Engagement ponctuel de rangers possible

«Les conséquences sur la chasse sont neutres. L’agriculture et la sylviculture ne sont pas affectées», a précisé le canton.

La surveillance se fera par le service des forêts et de la nature. «Aucun personnel supplémentaire n’est prévu», peut-on lire dans le dossier de presse. La police cantonale est habilitée à sanctionner les infractions par des amendes d’ordre. Pour l’information et la vulgarisation, l’engagement ponctuel de rangers ou d’ambassadeurs nature reste possible.

Cette ordonnance permet à l’État de Fribourg de se conformer à la législation fédérale sur la protection de la faune, de mettre en œuvre sa stratégie cantonale de biodiversité et de suivre la voie déjà prise par les cantons alpins et préalpins. La mise en place de la signalisation sera effectuée au printemps 2027 et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2027.